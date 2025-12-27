Habertürk
        Haberler Magazin Kendall Jenner'ın 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımı dikkat çekti - Magazin haberleri

        Kendall Jenner'ın 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımı dikkat çekti

        Dünyaca ünlü model Kendall Jenner'ın, Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna' adlı romanını sosyal medya hesabında paylaşması Türk hayranlarından büyük ilgi gördü

        Giriş: 27.12.2025 - 16:46 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:49
        'Kürk Mantolu Madonna'yı paylaştı
        Dünyaca ünlü top model Kendall Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk hayranlarının dikkatini çekti.

        Moda dünyasının en çok takip edilen isimleri arasında yer alan Jenner, 285 milyon takipçili hesabında Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna (Madonna in a Fur Coat) adlı romanını paylaştı.

        Öte yandan Jenner’ın yakın arkadaşı Bella Hadid de daha önce Türkiye’ye ve Türk mutfağına olan ilgisiyle gündeme gelmişti. Kapadokya gezisi sırasında et döner yerken görüntülenen Hadid, ilerleyen dönemde yaprak sarması hazırlamış; cevizli baklava ve dondurmalı künefenin tadına baktığı anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Avalon, Instagram

