Çin'de kendisine damardan meyve suyu enjekte eden bir kadın ölümden döndü.

AA'nın haberine göre; Çin'in Hunan eyaletindeki Şiangnan Üniversite Hastanesinden bir görevli, sağlıklı olmak için 20 çeşitten fazla meyvenin suyunu kendisine damardan enjekte eden 51 yaşındaki kadının böbreği, karaciğeri, kalbi ve akciğerinin zarar gördüğünü söyledi.

5 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Kadının 5 gün boyunca yoğun bakım servisinde tutulduğu, daha sonra odaya çıkarıldığı ve bir süre sonra da taburcu edildiği belirtildi.

Sosyal medyada kadınla ilgili #OldWomanPutsJuiceIntoVeins etiketi altında yorumlar paylaşıldı.