Kendisini almayan taksinin lastiklerini bıçakladı

Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde, lokantada yemek yiyen taksi şoförlerinin yanına iddiaya göre alkollü bir kişi geldi. Boş taksi soran kişinin hareketlerinden şüphelenen taksi şoförleri, yemek yediklerini ve müsait olmadıklarını söyledi.

Alkollü adam, kendisini taksiye almayan şoförlere hakaret etmeye başladı. Yemeğini yedikten sonra kalkan bir taksi şoförünü gören şahıs bıçağını çekti.

Taksi şoförü bıçağı görünce aracına binip kaçmaya çalışırken, alkollü şahıs taksinin lastiklerini bıçakladı. Ardından diğer şoförlerin üzerine bıçakla yürüdü.

Saldırganın şoförleri bıçaklamasını lokanta çalışanları engelledi. O esnada saldırgan yoldan geçen bir başka taksiye binerek kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"LASTİKLERE BIÇAK SAPLADI"

Saldırganı engellemeye çalışan lokanta çalışanı Erkan Karataş, "Biz burada taksicilere yemek veriyoruz. Olay anında içeride 3 taksici vardı ve yemeklerini yiyorlardı. Karşımızda bir taksi durdu. İçerisinden birisi indi ve bu tarafa doğru yöneldi, alkollüydü. ‘Beni götüreceksiniz’ dedi. ‘Yemek yiyoruz, başka bir taksiye bin’ dediler. ‘Ben buradaki taksilerden birine bineceğim, beni götürmeye mecbursunuz’ dedi. Taksicilerden birisi çalışmadığını, diğeri yemekten sonra gideceğini söyledi. Taksicilerden biri çıkarken peşinden koştu ve lastikleri bıçaklamaya başladı. Ön lastiğe sapladı, taksici geri geri kaçmaya çalışırken koşmaya devam etti. Arka lastiğe de sapladı. Ben bıçağı görünce kolunu tuttum. Taksiciyi kovaladı buraya geri geldi. Sarhoştu, elinde içki şişeleri de vardı. Kargaşa anında kaçan taksiye bakarken saldırgan buradan geçen başka bir taksiye bindi ve gitti" diye konuştu.