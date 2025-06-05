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        Keneden ölümler artıyor

        Sivas'ta kene ısırması sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören Mahmut Ağcabal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kayseri'de de kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan Hacı Mehmet Eker yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:14
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        Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kentte kene ısırması sonucu ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

        Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal, yaklaşık 10 gün önce koltuk altına yapışan keneyi çıkarttıktan sonrası rahatsızlandı. Yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne götürülen Ağcabal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşınca Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

        Hastanede tedavi gören Ağcabal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağcabal’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, Kurban Bayramı’nın ikinci günü memleketi Karaçam köyünde defnedileceği öğrenildi. Kent genelinde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

        KENE KAYSERİ'DE DE CAN ALDI

        Kayseri’nin Tomarza ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şıhbarak Mahallesi’nde meydana gelen olayda Hacı Mehmet Eker (31) iddiaya göre kene ısırması sonucu fenalaştı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alınan Eker, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Hacı Mehmet Eker’in haziran ayı sonunda düğününün olduğu öğrenildi.

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