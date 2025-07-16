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        Haberler Gündem Güncel Kenenin ısırdığı 3 çocuk babası öldü! | Son dakika haberleri

        Kenenin ısırdığı 3 çocuk babası öldü!

        Kene kabusu devam ediyor. Bu kez Kayseri'de yaşanan olayda kenenin ısırdığı 61 yaşındaki Cengiz Karakaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 12:45 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:45
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        Keneden bir ölüm daha!
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, kenenin ısırdığı 3 çocuk babası Cengiz Karakaya (61), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde 3 çocuk babası Cengiz Karakaya'yı bir süre önce kene ısırdı.

        1 hafta önce rahatsızlanan Karakaya, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan emekli Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Karakaya'nın cenazesi, Kızılören Mahallesi'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

        Öte yandan Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi’nde keneden ölenlerin sayısı 3’e çıkarken, Kayseri genelinde ise 6 oldu.

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