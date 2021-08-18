AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2012 yılında başlatılan "Büyük Deprem Dönüşümü" hareketi kapsamında 81 il 922 ilçede 300 bin konutun deprem dönüşümünün gerçekleştirildiğini belirtti.

Twitter'den bir mesaj paylaşan Erdoğan, depreme dayanıklı konut stokunun sürekli artırıldığını altını çizerek dönüşümü yapılan konutların 100 bininin İstanbul'da yer aldığını ve 90 milyar lira yatırım değeri bulunduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla hem şehirlerimize nefes aldırıyor hem olası afet durumunda kullanılacak toplanma alanlarını oluşturuyoruz. Bugüne kadar 2,5 milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konutu tamamladık. 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. TOKİ konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 55'ini güvenli hale getirdik. 150 bin yeni sosyal konutun çalışmalarına devam ediyoruz. Depremlerden ve selden zarar gören Elazığ'da 24 bin 83, Malatya'da 6 bin 262, İzmir'de 5 bin 93, Giresun'da 619, Rize'de 378 konut inşa ediyoruz. Elazığ, Malatya, Bingöl, Giresun, Manisa, Van, Adıyaman, Erzurum, Çanakkale, Afyon, İzmir, Diyarbakır, Tunceli, Erzincan, Rize ve Antalya'da afetten etkilenen bölgelerde 9 bin 478 köy evi ve 3 bin 767 ahır yapıyoruz."