Kenya'da her şeyi tamir edebilen Jua Kali zanaatkarları
Kenya'nın Nairobi kentinde, Jua Kali zanaatkarları geçimlerini sağlayabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Kenya dilinde işi bitirmek anlamına gelen Jua Kali zanaatkarları kendilerinden talep edilen her şeyi tamir edebilen ve düzeltebilen kişiler olarak adlandırılıyor.
Kenya'da geçimini bu işi yaparak sağlayan çok sayıda kişi bulunuyor.
Başkent Nairobi'nin mahallelerinde çalışan zanaatkarlar, kendilerine getirilen ürünlerin tamirini genelde kendi yaptıkları aletlerle, hızlı bir şekilde yaparak müşterilerine teslim ediyor.
Bu çok yönlü zanaatkar grubu, Kenya ekonomisinin hayati ve büyüyen bir unsuru.
Avrupa ve Asya’dan gelen seri imalatçılar ve ucuz mallar Jua Kali zanaatkarlarının çalışma alanlarını gitgide daraltıyor.