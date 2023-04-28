Televizyonda misyonerlik yaptığı ve halk arasında oldukça popüler olduğu belirtilen Odero'nun ay ortasında gözaltına alınan ve "Açlık Tarikatı" ya da "Malindi Tarikatı" diye bilinen tarikatın lideri Paul Mackenzie Nthenge ile bağlantısının bulunup bulunmadığı bilinmiyor.