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Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

Kenya'nın Malindi kasabasında "aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmaları vadedilen" ve ölüm orucunda hayatını kaybeden kişilerin sayısının 109'a çıktığı bildirildi.

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AA
  • Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

    Kenya polisi tarafından yapılan açıklamada, Malindi'deki Good News International Kilisesi yakınındaki Shakahola Ormanı'nda bulunan cesetlerin sayısının 109'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

     

     
  • Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

    Açıklamada, 5'i çocuk olmak üzere 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

     

     
  • Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

    Kenya Kızılhaçı, 112 kişinin kayıp olduğunu tahmin ediyor.

     

     
  • Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

    Kilife bölgesindeki New Life Dua Merkezi ve Kilisesi'nde ölümler olduğuna ilişkin suçlamalar sonrası papaz Ezekiel Odero, dün gözaltına alınmış, kilisesi kapatılmıştı.

     

     
  • Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

    Televizyonda misyonerlik yaptığı ve halk arasında oldukça popüler olduğu belirtilen Odero'nun ay ortasında gözaltına alınan ve "Açlık Tarikatı" ya da "Malindi Tarikatı" diye bilinen tarikatın lideri Paul Mackenzie Nthenge ile bağlantısının bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

     

     
  • Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

    Ulusal basınında yer alan haberlerde Good News International Kilisesi Papazı Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

     

     
  • Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

    Polis, Shakahola bölgesindeki ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.
  • Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi
  • Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi
  • Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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