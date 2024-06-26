Kenya'da vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı" adlı düzenlemeye karşı çıkan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Vergi zammını öngören 2024 Finans Tasarısını protesto eden göstericilerin başkent Nairobi'de düzenledikleri gösterilere polis müdahale etti. Meclis binasına giren protestoculara polisin ateş açması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Meclis binasının basılması ve milletvekillerinin kaçırılmasının ulusal güvenlik tehdidi olduğunu belirten Ruto, gösterileri "anayasal kurumlara ve demokrasiye doğrudan saldırı" olarak değerlendirdi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkede vergi artışları öngören 2024 Finans Tasarısı'na yönelik ülke geneline yayılan ve polisi müdahalesiyle 10 kişinin öldüğü protestolarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Kenya'da benzer olayların yaşanmaması için ülke genelinde tüm imkanların seferber edileceğini söyleyen Ruto, "Ne pahasına olursa olsun hükümetimiz böyle bir kargaşanın bir daha yaşanmasına izin vermeyecek. Bu on yıllardır hükümete yönelik en doğrudan saldırıydı." diye konuştu.

Olayları "haince" şeklinde niteleyen Ruto, "Bugün yaşananlar ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere nasıl karşılık vereceğimiz konusunda kritik bir dönüm noktasıdır." dedi.

REKLAM

Ruto, ülkede güvenlik ve istikrarı bozan eylemlere etkili ve hızlı bir şekilde yanıt vereceklerini söyledi.

Kenya Savunma Bakanı Aden Duale ise 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ulusal polise yardım etmek için orduyu görevlendirdiğini açıklamıştı.

NE OLDU?

Kenya'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan bu yana ülkenin farklı şehirlerinde 2024 Finans Tasarısını protesto ediyor.