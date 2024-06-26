Kenya'da vergi zammı protestoları: 10 kişi öldü, Devlet Başkanı Ruto "sükunet" sözü verdi
Kenya'da vergi zammını protesto eden göstericilerin başkent Nairobi'de düzenledikleri gösterilere polis müdahale etti. Meclis binasına giren protestoculara polisin ateş açması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkenin birçok şehrine yayılan vergi zammı karşıtı protestoları "haince" şeklinde niteleyerek Kenya halkına "sükuneti sağlama" sözü verdi
Kenya'da vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı" adlı düzenlemeye karşı çıkan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Vergi zammını öngören 2024 Finans Tasarısını protesto eden göstericilerin başkent Nairobi'de düzenledikleri gösterilere polis müdahale etti. Meclis binasına giren protestoculara polisin ateş açması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Adının açıklanmasını istemeyen bir Kızılhaç gönüllüsü, AA muhabirine açıklamasında, "Onlarca kişi yaralandı. Kayıp sayısının artması muhtemel." dedi.
Vergi zammı karşıtı yüzlerce protestocu meclis binasına saldırırken milletvekilleri yeraltı tünellerine sığındı. Ellerinde bayrak ve afişlerle yürüyen göstericiler ana caddeleri trafiğe kapatıp meclis bahçesine girerek bazı araçları ateşe verdi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile göstericiler meclis bölgesinden çıkarıldı ve meclis binasının çevresi kontrol altına alındı.
DEVLET BAŞKANI RUTO: HAİNCE
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkede vergi artışları öngören 2024 Finans Tasarısı'na yönelik ülke geneline yayılan ve polisi müdahalesiyle 10 kişinin öldüğü protestolarla ilgili basın açıklaması yaptı.
Meclis binasının basılması ve milletvekillerinin kaçırılmasının ulusal güvenlik tehdidi olduğunu belirten Ruto, gösterileri "anayasal kurumlara ve demokrasiye doğrudan saldırı" olarak değerlendirdi.
Kenya'da benzer olayların yaşanmaması için ülke genelinde tüm imkanların seferber edileceğini söyleyen Ruto, "Ne pahasına olursa olsun hükümetimiz böyle bir kargaşanın bir daha yaşanmasına izin vermeyecek. Bu on yıllardır hükümete yönelik en doğrudan saldırıydı." diye konuştu.
Olayları "haince" şeklinde niteleyen Ruto, "Bugün yaşananlar ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere nasıl karşılık vereceğimiz konusunda kritik bir dönüm noktasıdır." dedi.
Ruto, ülkede güvenlik ve istikrarı bozan eylemlere etkili ve hızlı bir şekilde yanıt vereceklerini söyledi.
Kenya Savunma Bakanı Aden Duale ise 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ulusal polise yardım etmek için orduyu görevlendirdiğini açıklamıştı.
NE OLDU?
Kenya'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan bu yana ülkenin farklı şehirlerinde 2024 Finans Tasarısını protesto ediyor.
Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara daha önce güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.
Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise göstericilere diyalog çağrısı yapmıştı.