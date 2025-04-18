Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Kerem Aktürkoğlu dünyanın zirvesinde! - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu dünyanın zirvesinde!

        Galatasaray'dan 12 milyon Euro bedelle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, yıldızını daha da parlattı. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonu, 2024- 25 sezonunun başından 1 Nisan 2025'e kadar en fazla maça çıkan futbolcuların listesini açıkladı. Bu sezon 16 gol- 14 asistle sivrilen milli oyuncu, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların oyuncuları arasında zirvede yer aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kulüpler Dünya Kupası'na katılan oyuncular arasında en çok maça çıkan futbolcu oldu.

        2

        Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonunun (FIFPRO) resmi sosyal medya hesabı X üzerinden açıkladığı verilere göre, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların oyuncuları arasında Kerem Aktürkoğlu, en çok maça çıkarak listede ilk sırada yer aldı.

        3

        Oynadığı karşılaşmaların %75'inde art arda forma giyen milli futbolcu, toplamda 55 maçta görev alarak, Real Madrid'in tecrübeli Hırvat yıldızı Luka Modric ve Barcelona'nın Fransız futbolcusu Jules Kounde gibi isimleri geride bıraktı.

        4

        Geçen yılın eylül ayında Galatasaray'dan 12 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 16 gol ve 14 asist üretti.

        5

        54 maçta forma giyen Modric, Kerem'in ardından listede ikinci sırada bulunurken, takım arkadaşı Federico Valverde 53 maçta forma giyerek listenin 5. sırasında kendine yer buldu.

        Danimarka Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Celtic kalecisi Kasper Schmeichel ise 54 maçta süre alarak listede Modric'in hemen ardında 3. sırada bulunuyor.

        6

        53 maçta forma şansı bulan futbolculardan, Belçika kulübü Club Brugge'den Christos Tzolis dördüncü, Benfica'dan Vangelis Pavlidis altıncı, Barcelona'dan Kounde yedinci, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Julian Alvarez ise maç yoğunluğu listesinde sekizinci sırada yer alıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre