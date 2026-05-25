Kerem Aktürkoğlu'ndan sakatlığı için açıklama!
A Milli Takım'ın cumartesi günkü idmanında sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu, sakatlığına dair açıklama yaptı. İşte Kerem'in paylaşımı...
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 12:40 Güncelleme:
A Milli Takım antrenmanında sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan milli futbolcu, "Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." dedi.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan milli futbolcu, 15 gol attı ve 10 asist yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ