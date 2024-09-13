Kerem Alışık ve Evrim Alasya'dan 'Aşk Biter mi?'

Başarılı oyuncular Kerem Alışık ve Evrim Alasya, yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı "Aşk Biter mi?" oyunuyla yeni sezonda tiyatroseverlerin karşısına birlikte çıkmaya hazırlanıyorlar. Provaları tüm hızıyla devam eden oyunun satışa çıkan prömiyer biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Alışık ve Alasya'nın canlandırdığı karakterler oyunda geçmişleri ile hesaplaşırken "aşk biter mi?" sorusuna yanıt arayacak. İki oyuncu, oyunda sadece kendi karakter hikayelerini yaşamakla kalmıyor aynı zamanda edebiyatımızın yapıtaşı olmuş pek çok şairimizin gerçek aşk hikayelerini anlatan, şiirlerini okuyan ve şarkılarını seslendiren kahramanlara dönüşüyor. Serhat Yiğit'in yazdığı, 27 Eylül’de perde açacak oyun, 12 Ekim’de de Zorlu PSM sahnesinde olacak.