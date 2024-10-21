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        Haberler Magazin Kerem Bürsin, ilişkilerindeki en büyük problemini açıkladı - Magazin haberleri

        Kerem Bürsin: İlişkilerimdeki en büyük sıkıntım...

        Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu oldu. Bürsin, samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 19:38 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:44
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        "İlişkilerimdeki en büyük sıkıntım..."
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        Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Kerem Bürsin oldu.

        Kerem Bürsin, Aslı Şafak’ın, "Kendinizi sosyal medyada kendinizi çok sergilemiyorsunuz" yorumuna karşılık, "Sosyal medyada kendimizi sergilemek, narsistik ve çok saçma bir şey" dedi.

        Bürsin, sözlerine şöyle devam etti: İlk başta sosyal medyadan çok uzaktım. Kullanmak istediğim şekle karar verene kadar. Sosyal medya anormal şeyleri normalleştiriyor. İnsanların burada çok zaman geçirmesini istemiyorum.

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        "İLİŞKİLERİMDEKİ EN BÜYÜK PROBLEM; TATİL YAPMAYI SEVMİYOR OLMAM"

        Aslı Şafak’ın, "Romantik misin?" sorusuna karşılık Kerem Bürsin, "Mektup yazmayı seviyorum. Ben tatil yapmayı sevmeyen biriyim bence. İlişkilerimde en büyük sıkıntım buydu. Çalışmayı seven bir insanım. Çalışmak benim için evde oturup yazmaksa, evde oturur yazarım" yanıtını verdi.

        Bürsin ayrıca, "İlişkilerde yapılan ve beklenenler yeni nesil gibi geliyor bana. Evin salonunun ortasında piknik yapılabilir" ifadelerini kullandı.

        "MARKA GİYMİYORUM"

        Ünlü oyuncu, "Marka takıntınız var mı?" sorusunu ise, "Marka sevmem ve çok giymiyorum. Özellikle logo göstermeyi sevmiyorum. Olay, insanların beni ne giydiğimle algılamaları değil, ağzımdan çıkanları ve düşündüklerimle algılasınlar. Markayla işbirliği yapacaksam ne kadar sürdürülebilir bir marka olduğuna bakarım. Uzun zamandır bu sebeple giyim markalarıyla çalışmıyorum" şeklinde cevapladı.

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        #Kerem Bürsin
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