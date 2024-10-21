Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Kerem Bürsin oldu.

Kerem Bürsin, Aslı Şafak’ın, "Kendinizi sosyal medyada kendinizi çok sergilemiyorsunuz" yorumuna karşılık, "Sosyal medyada kendimizi sergilemek, narsistik ve çok saçma bir şey" dedi.

Bürsin, sözlerine şöyle devam etti: İlk başta sosyal medyadan çok uzaktım. Kullanmak istediğim şekle karar verene kadar. Sosyal medya anormal şeyleri normalleştiriyor. İnsanların burada çok zaman geçirmesini istemiyorum.

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"İLİŞKİLERİMDEKİ EN BÜYÜK PROBLEM; TATİL YAPMAYI SEVMİYOR OLMAM"

Aslı Şafak’ın, "Romantik misin?" sorusuna karşılık Kerem Bürsin, "Mektup yazmayı seviyorum. Ben tatil yapmayı sevmeyen biriyim bence. İlişkilerimde en büyük sıkıntım buydu. Çalışmayı seven bir insanım. Çalışmak benim için evde oturup yazmaksa, evde oturur yazarım" yanıtını verdi.