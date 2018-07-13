Kerem Tunçeri herkesten sakladığı kızının fotoğrafını paylaştı

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, 4 yıldır bir sır gibi sakladığı kızıyla fotoğrafını ilk kez paylaştı. Tunçeri, paylaşımına, "Benim güzel kızım Mila Tunçeri" notunu düştü