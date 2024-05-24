Kerim Sabancı ve Carmella Rose amfAR galasına katıldı

Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın en küçük oğulları olan Kerim Sabancı, bu sene 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin amfAR galasına ABD'li manken Carmella Rose ile katıldı.

Hakan Sabancı ile sevgilisi Hande Erçel'in de katıldığı amfAR galasına Kerim Sabancı, 26 yaşındaki manken Carmella Rose ile objektiflere poz verdi.