İdo Tatlıses ile ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, aynı otelde denk gelince eğlenceli anlar yaşandı. Kerimcan Durmaz kaldığı odada birden İdo Tatlıses'in hit olan şarkısı "Bileklerime Kadar Acıyor" şarkısını söylemeye başladı.

"Ne demek bileklerime kadar acıyor" diyerek otel odasının balkonuna çıkıp "İdo" diye seslendi. Yan odanın balkonunda hazır bulunan İdo ise şarkısının ne anlama geldiğini espirili bir şekilde anlattı.

Çok ses çıktığını düşünen Kerimcan Durmaz "Bizi otelden kovacaklar" diyerek videosunu sonlandırdı.

"KOVULMADIN"

Kerimcan Durmaz eğlenceli videodan bir gün sonra kahvaltı beklerken ise otel çalışanlarının sürpriziyle karşılaştı. Kahvaltıyla gelen pastanın üzerine "Kovulmadın" yazısını gören Kerimcan ve arkadaşları kahkahaya boğuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ