Irak'ın Kerkük kentinin kuzey doğusunda bulunan çadır kampında yangın çıktı. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, yaptığı açıklamada, Kerkük'te çok sayıda iç göçmenin kaldığı Nezrava çadır kampında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktığını, aynı aileden 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Kamil, yangında ölenlerin 3-8 yaş arasında çocuklar olduğunu belirtti. AA'nın haberine göre; çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin çadır kampına sevk edildiği bilgisini paylaşan Kamil, yangının kısa sürede kontrol atına alındığını ifade etti.