'Kerpe Sualtı Arkeoparkı' Türkiye'de ilk olacak

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DHA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri doğrultusunda Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından 2020 yılından itibaren Kocaeli'nin Karadeniz kıyılarında arkeolojik su altı kazı ve araştırma çalışmaları sürdürülüyor. DHA'nın haberine göre özellikle Kerpe'de yapılan kazı çalışmaları, Türkiye'nin Karadeniz kıyılarından yürütülen ilk bilimsel su altı kazısı olması açısından önem taşıyor. Bu kapsamda 'Kerpe Sualtı Arkeoparkı Projesi', Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde kabul edildi.

İLKLER ARASINDA YER ALACAK Kerpe Sualtı Arkeoparkı Projesi'nin hayata geçmesiyle, Türkiye'de ilk kez gerçek eserlerin sergilendiği bir su altı arkeopark projesi yapılacak. Ayrıca Kerpe Su Altı Müzesi ve Arkeopark alanı hayata geçmesi durumunda, dünyadaki ilkler arasında yerini alacak. Dünyada sadece gerçek eserlerin sergilendiği bir su altı müzesi ve arkeopark parkuru, İtalya ve Hırvatistan dışında Türkiye'de de yapılmış olacak.

ARKEOLOJİK DALIŞ TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK Yapılan kazılar sonucunda Kerpe Limanı'nın, Karadeniz'in Antik Çağ'daki doğu-batı yönlü deniz ticaret rotasının merkezinde yer alıp Karadeniz ticari faaliyetinin kesintisiz olarak izlenebildiği önemli bir merkez olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılması planlanan arkeopark projesi sayesinde arkeolojik dalış turizminin ulusal ve uluslararası turizm ağlarına entegrasyonu sağlanarak, bölgenin tanıtımına ciddi katkı sağlayacak proje olması açısından da önem taşıyor.