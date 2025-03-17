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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kervan Gıda'dan 11.4 milyar TL ciro - İş-Yaşam Haberleri

        Kervan Gıda'dan 11.4 milyar TL ciro

        Kervan Gıda, geçen sene 11,4 milyar TL ciro elde ettiğini açıkladı. Firmanın Genel Müdürü İdris Can 2024 yılında önemli adımlar attıklarını, 2025 yılı ve sonrasında da büyümeye devam edeceklerini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 17:30 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:30
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        Kervan Gıda'dan 11.4 milyar TL ciro
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        Kervan Gıda, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Kervan Gıda, geçen sene 11,4 milyar TL ciro elde ederken ilgili dönemde 1,06 milyar TL FAVÖK üretti.

        Kervan Gıda Türkiye Genel Müdürü İdris Can, 2024 yılının fabrika yatırımlarından dijital dönüşüme kadar geniş bir alanda önemli adımların atıldığı bir dönem olduğunu vurgularken şu değerlendirmelerde bulundu:

        “Dünya çapında 85’ten fazla ülkede tüketicilerimize ulaşıyoruz. Bu kapsamda, 2024 yılında üretim kapasitemizi artırmak için Şubat ayında Mısır’da licorice üretim hattımızı, Ağustos ayında ise jelly hattımızı devreye aldık. Bu yatırımlar sayesinde Mısır’da yıllık 10.000 tonluk üretim kapasitesine ulaştık. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Rusya’daki mevcut ofislerimize ek olarak Fransa’da da yeni bir satış ofisi açarak Avrupa pazarındaki etkinliğimizi daha da güçlendirdik. Bu adımın 2025 yılındaki büyümemize katkı sağlayacağına inanıyoruz."

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Kervan Gıda, sürdürülebilirlik alanında da yatırımlarına devam ediyor. Akhisar fabrikasında kurulan Çatı GES ve Manisa Demirci’de faaliyete geçen 25 MW kurulu gücündeki Arazi GES sayesinde Manisa'daki tesislerin enerji ihtiyacı tamamen güneşten karşılanıyor. İdris Can, bu yatırımlar sayesinde yıllık 4,5 milyon dolar enerji tasarrufu sağlanacağını belirtti.

        Tedarik zincirinde adil ve çevre dostu uygulamaların benimsenmesini teşvik ettiklerini aktaran Can, doğrudan tedarik içinde bulunduğu çiftçileri de destekleyerek sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Kervan Gıda Türkiye Genel Müdürü İdris Can, yapılan yatırımlar ve stratejik hamlelerle 2024 yılında önemli adımlar attıklarını, 2025 yılı ve sonrasında da büyümeye devam edeceklerini söyledi.

        Günümüzde ürünleriyle 85'ten fazla ülkede milyonlarca insana ulaşan Kervan Gıda, Türkiye'nin yanı sıra Polonya ve Mısır'daki üretim tesislerinde de en son teknolojileri kullanarak sektördeki liderliğini pekiştiriyor.

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