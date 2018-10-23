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Keşan'dan Silikon Vadisi'ne! Muratcan'ın başarısı

Yapay zekanın hayata entegrasyonu üzerine yaptığı çalışmalarla Silikon Vadisi'nin dikkatini çeken Muratcan Çiçek, ABD'de Santa Cruz Üniversitesi'nde doktora yapıyor. Muratcan stajı sırasında bedensel engelliler için önemli bir uygulama geliştirdi...

23.10.2018 - 06:49 | Güncelleme:

Amerika Kaliforniya Santa Cruz Üniversitesi’nde yapay zeka üzerine doktora yapan ve fiziksel engellilerin hayattaki engellerini bilişim yoluyla kaldırmayı amaçlayan 24 yaşındaki Muratcan Çiçek, Silikon Vadisi’ndeki stajında hareketleri kısıtlı bedensel engellilerin cep telefonunu kullanabilmesi amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı.

Vatan gazetesinin haberine göre, Çiçek’in hazırladığı ve geliştirmeye devam ettiği projeyle akıllı telefonların ön kamera sensörleri sayesinde engellilerin telefonlarını sadece kafa ve göz hareketleriyle kontrol etmesi amaçlanıyor.

KENDİSİNİ DE KULLANIYOR

Kendi tekerlekli akülü sandalyesine bir aparat yardımıyla yerleştirdiği cep telefonunu kafa ve göz hareketleriyle kullanabilen Muratcan, mail ve mesaj yazıp gönderebiliyor, sosyal medyada yazışabiliyor. Silikon Vadisi’ndeki stajında ellerini kullanamayan engellilerin cep telefonunu rahatça kullanabileceği bir proje hazırladığını belirten, Çiçek, "Hazırladığım projeyi kendim uyguladım ve kullanabiliyorum. Fiziksel engelin insanların hareketlerini kısıtlamayacağını düşünüyorum. Hayatımı bunu ispatlamaya adadım. Bu konuda teknoloji en büyük destekçim ve uzun süredir bu kapsamda çalışmalar yapıyorum" dedi.

Akıllı telefonlarda kullanılabilen HeadGazeLib isimli açık kaynak kodlu bir kütüphane hazırladığını anlatan Çiçek şunları söyledi:

“Ücretsiz herkese açılan teknoloji akıllı telefonlardaki ön kamera sisteminden yararlanıyor. Burada yer alan kamera ve sensörleri kullanan teknoloji kişilerin telefonlarını sadece kafa hareketleriyle kontrol etmesine yardımcı oluyor. Örneğin yağlı ellerinizle yemek yaparken internetten tarifi kontrol etmeniz için telefonunuza dokunmanız gerekmeyecek. Yine bankacılık işlemlerinizi sadece kafa sallayarak yapabileceksiniz. Projeme hazırladığım kütüphanenin https://github.com/eBay/HeadGazeLib adresinden ulaşabilirler.”

Çiçek, demo haldeki ve sadece proje ekibinin kullandığı projesini hayata geçirmek için Santa Cruz Üniversitesi’nde çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

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