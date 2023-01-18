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‘Keşifler’in ilk konuğu ‘Control Voltage Project’

Müzisyen Alper Maral ve Mert Topel’in iş birliği ‘Control Voltage Project’, 28 Ocak'ta albüm lansmanıyla Akbank Sanat 30. Yıl Konserleri kapsamında yer alan ‘Keşifler’ bölümünde sahnede olacak.

‘Keşifler’in ilk konuğu ‘Control Voltage Project’
HABERTURK.COM

Çağdaş ve enerjik yapısıyla başta gençler olmak üzere Türkiye’nin sanat ekosistemini kapsayan Akbank Sanat, deneysel müzik türlerinde gerçekleştirilen çalışmaları ‘Keşifler’ bölümü aracılığıyla dinleyicisiyle buluşturuyor. 90’ların sonlarından bu yana birlikte üreten iki ilham verici müzisyen Alper Maral ve Mert Topel’in iş birliği ‘Control Voltage Project’, albüm lansmanıyla 28 Ocak'ta Akbank Sanat 30. Yıl Konserleri kapsamında yer alan ‘Keşifler’ bölümünde sahnede olacak.

Control Voltage Project, deneysel elektronik müziğin farklı alanlarında yaptığı işitsel ve akademik çalışmalarla bu coğrafyada döneminin en önemli ses kâşiflerinden biri olan Alper Maral ve uzun yıllardır müzik sahnesinde farklı müzisyenlerle iş birlikleri yapan, ilk solo albümü Serendipity’yi de 2017’de yayınlayan çok yönlü müzisyen Mert Topel’in uzun soluklu iş birliği. İsmini çeşitli fiziksel ses katmanları arasında etkileşim sağlamak için kullanılan elektrik sinyalinden alan projenin ilk albümü 2015 yılına dayanıyor. Türkiye’d28 Ocak'tae yeni yüzyılda üretilmiş ve elektronik müzik adına en zihin açıcı albümlerden biri olan Control Voltage Project, Müstesna Records etiketiyle ilk kez plak formatında basıldı. İkilinin 12 şarkılık patikasında soyut ve kırılgan anlardan groovy ve ürkütücü kesitlere uzanan bir çeşitlilik ön plana çıkıyor.

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