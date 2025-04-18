Kesinleşmiş hapis cezası: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli suçlardan aranma kaydı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

8 AY BOYUNCA ÇALIŞMA YAPILDI AA'da yer alan habere göre bu kapsamda 20 ilin adli makamlarınca mal varlığına karşı işlenen 55 suçtan aranma kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 223 yıl hapis cezası ile aranan M.Ş.B'nin yakalanması için 8 ay boyunca çalışma yürütüldü. REKLAM

ÇOBANLIK YAPTIĞI BELİRLENDİ Çalışmada firari hükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu Batman'ın Sason ilçesine uzak, akrabalık bağı olmayan Beşiri ilçesinde çobanlık yaparak yaşadığı tespit edildi.