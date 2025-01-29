Keskin Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla başlatılan soruşturmada 1 şüpheli daha tutuklandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında K.Y, E.K.Ş, H.Y, İ.B.K, S.K, İ.K, F.C.Ş, S.D. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce de M.G, A.Ş, T.D, E.C.D, D.Y, B.G. ve H.İ. tutuklanmıştı.

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