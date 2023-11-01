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        Haberler Gündem Kestane kıtlığı fiyatlara yansıdı

        Kestane kıtlığı fiyatlara yansıdı

        Sonbaharın vazgeçilmez tatlarından olan kestane fiyatları cep yakıyor. Bu sezon yüksek fiyatıyla cep yakan kestanenin çiği 200-300 liradan, pişmişi ise 100 gramı 50 liradan satılıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 23:17 Güncelleme: 01.11.2023 - 23:17
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        Kestane kebap yemesi azap
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        Kış aylarının sevilen meyvesi kestane, bu sene yüksek fiyatı ile dikkat çekiyor. Kestaneseverler, neredeyse yok denilecek kadar az olan kestaneyi yüksek fiyatı nedeniyle ya çok az miktarda alabiliyor.

        FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

        Hastalık ve yağmurun az yağması gibi nedenlerden dolayı az çıkan kestanenin fiyatı dudak uçuklatıyor. Erfelek kuzu kestanesi meşhur olan Sinop'ta çiğ kestane tezgahlarda 200- 300 lira arasında, kebabı da 100 gramı 50 liradan müşteriye sunuluyor.

        "BU SENE KITLIK VAR"

        Sinop sahilinde uzun yıllardır kestane satıcılığı yapan Kadir Demirbaş, fiyatlara yönelik yaptığı açıklamada, “45 yıldır bu işi yapıyoruz. Sütlü mısır ve kestane kebap işleri yapıyoruz. Bu sene kestane de kıtlık var. Kıtlık olduğu için pahalı. Geçen seneye bakarsak kilosunu 25-30 liradan alıyorduk. Kavrulmuşunu 100 gramını 20 liraya satıyorduk. Bu sene kilosu 200 ile 300 arasında gidiyor. Bu da Erfelek kestanesinin kıt olmasından kaynaklanıyor. Biz de bunun 100 gramını 50 liraya vermek zorunda kalıyoruz" dedi.

        100 GRAMI 60 LİRA

        Kestane fiyatlarının geçen sene ki fiyatlarla kıyaslanamayacağını belirten kestane satıcısı Behçet Şen, “Kestane fiyatları değişiyor. 200, 250 ve 300 lira civarında fiyatlar gidiyor. Biz burada pişmiş olarak satış yapıyoruz. 100 gramını 50 liradan veriyoruz" diye konuştu.

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        #kestane
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