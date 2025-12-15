Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kestane nasıl saklanır? Dışarıda, buzlukta ve dolapta kestane saklama yöntemleri

        Kestane nasıl saklanır? Dışarıda, buzlukta ve dolapta kestane saklama yöntemleri

        Kış mevsiminin en romantik ve en lezzetli habercisi olan, sokak köşelerinden yayılan o mis gibi kokusuyla içimizi ısıtan kestane, soğuk günlerin vazgeçilmez atıştırmalığıdır. Sobanın üzerinde çıtırdayarak pişmesi veya fırında nar gibi kızarması, sadece bir yeme eylemi değil, aynı zamanda nostaljik bir ritüeldir. Ancak bu lezzetli meyve, saklama koşulları konusunda oldukça nazlıdır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 11:36 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kestane nasıl saklanır?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tazeyken alınan kestanelerin kısa sürede kuruduğunu, küflendiğini veya içinden istenmeyen kurtların çıktığını görmek, hevesle yapılan bir alışverişi hüsrana dönüştürebilir. Kestane severlerin aklındaki en büyük soru işareti ise "Kestane nasıl saklanır, kurtlanmadan ve kurumadan uzun süre nasıl muhafaza edilir?" olmaktadır. İşte kış keyfini uzatmanın püf noktaları...

        Ceviz veya fındık gibi sert kabuklu yemişlerin aksine, kestane yüksek oranda su ve nişasta içerir. Bu yapı, onu diğer kuru yemişlerden ayırarak daha çok taze meyve ve sebze kategorisine yaklaştırır. Bu nedenle oda sıcaklığında bir sepetin içinde haftalarca bekleyemez; nemini kaybedip taş gibi sertleşir veya havasız kalıp çürür. Doğru saklama yöntemi, kestaneyi ne zaman ve nasıl tüketeceğinize göre değişir. Birkaç gün içinde tüketilecekse mutfak tezgahı, birkaç hafta içinde tüketilecekse buzdolabı, aylar sonra bile taze kalsın isteniyorsa dondurucu en doğru adrestir. Bu hassas meyveyi çizerek mi, bütün mü yoksa pişirerek mi saklamanız gerektiğini, her yöntemin avantajlarını ve dikkat edilmesi gereken ince detayları bu yazımızda sizler için derledik. Kestanelerinizi ilk günkü tazeliğinde korumak için okumaya devam edin...

        REKLAM

        KESTANE SEÇİMİ VE SAKLAMAYA HAZIRLIK

        Uzun süre dayanacak kestanenin sırrı, aslında alışveriş sırasında başlar. Saklamayı düşündüğünüz kestanelerin kabuklarının canlı, parlak ve sert olması gerekir. Matlaşmış, üzerinde delikler olan (kurt olduğunun işaretidir) veya elinize aldığınızda kabuğu içine çöken hafif kestaneler, saklamaya uygun değildir. Kestanenin ağır olması, içinin dolu ve nemli olduğunu gösterir.

        Eve getirdiğiniz kestaneleri saklamadan önce yıkamamanız gerekir. Yıkama işlemi, kabuğun nemlenmesine ve saklama sürecinde küflenme riskinin artmasına neden olur. Yıkama, sadece pişirme aşamasından hemen önce yapılmalıdır. Eğer kestaneleri hemen pişirmeyecekseniz, üzerindeki tozun veya toprağın kalması koruyucu bir katman görevi görür. Saklama yöntemine karar vermeden önce kestanelerin tek tek kontrol edilip çürük veya delik olanların ayrılması, diğer sağlam kestanelerin de bozulmasını engeller.

        REKLAM

        KESTANE DIŞARIDA VE BUZDOLABINDA NASIL SAKLANIR?

        Kestaneyi oda sıcaklığında saklamak, en kısa ömürlü yöntemdir. Eğer kestaneleri 3-5 gün içinde tüketecekseniz, serin, kuru ve güneş almayan bir yerde tutabilirsiniz. Ancak burada en kritik nokta hava sirkülasyonudur. Kestaneleri asla naylon poşetlerde ağzı kapalı tutmamalısınız. Naylon poşet, kestanenin terlemesine ve hızla küflenmesine neden olur. Bunun yerine delikli bir sepet, file torba veya kağıt kese kağıdı kullanılmalıdır.

        Daha uzun süreli (2-3 hafta) bir saklama için buzdolabı en ideal ortamdır. Buzdolabının sebzelik bölümü, kestanenin nemini koruması için uygun sıcaklığı sağlar. Ancak burada da poşetleme tekniği önemlidir. Kestaneleri buzdolabı poşetine koyup, poşetin üzerine bıçakla veya çatalla birkaç delik açmak gerekir. Bu delikler, kestanenin nefes almasını sağlar. Tamamen kapalı bir poşet, içeride nem birikmesine ve kestanelerin yapış yapış olup bozulmasına yol açar. Buzdolabında saklanan kestaneler, oda sıcaklığına göre daha geç kurur ve tazeliğini korur.

        REKLAM

        KESTANE BUZLUKTA SAKLANIR MI?

        Kestane mevsimi geçtiğinde bile bu lezzeti tatmak isteyenler için en garantili yöntem derin dondurucudur. Kestaneyi buzlukta saklamanın birkaç farklı yolu vardır ve her biri kullanım amacına göre avantaj sağlar.

        En yaygın yöntem, kestaneleri "çizerek" dondurmaktır. Yıkayıp kuruladığınız kestanelerin bombeli kısımlarına keskin bir bıçakla enlemesine bir çizik atılır. Bu işlem, kestanenin pişerken patlamasını önler ve içinin iyi pişmesini sağlar. Çizilen kestaneler, birer pişirimlik porsiyonlar halinde buzdolabı poşetlerine konur ve havası alınarak dondurucuya atılır. Bu yöntemin en büyük avantajı, kışın canınız kestane çektiğinde buzlu haldeki kestaneleri doğrudan fırına veya tavaya atabilmenizdir; çözdürme işlemi gerektirmez.

        İkinci yöntem ise "bütün" saklamaktır. Kestaneler yıkanmadan ve çizilmeden poşetlenip dondurucuya atılır. Bu yöntem, kestaneyi haşlama yaparak (kestane şekeri veya pilav içi gibi) kullanacaklar için daha uygundur. Çünkü donmuş kestaneyi çizmek zor olabilir. Üçüncü bir seçenek ise kestaneleri haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra iç kısımlarını saklamaktır. Bu yöntem, yemeklerde ve tatlılarda kullanmak üzere hazır bir malzeme sunar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor