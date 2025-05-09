Keten tohumu doğru kullanımı: Keten tohumu nedir, faydaları neler ve nasıl kullanılır?

Keten tohumu, Omega-3 yağ asitleri, lif ve antioksidanlar bakımından zengin, doğal bir süper besindir. Sindirimden kalp sağlığına, tokluk hissinden cilt güzelliğine kadar birçok alanda fayda sağlayabilir. Ancak keten tohumu nasıl kullanılır, günde ne kadar tüketilmeli ve hangi formda alınmalı gibi detaylara dikkat etmek, bu besinden gerçekten yararlanmak için büyük önem taşır. Bilinçsizce tüketildiğinde ise bazı yan etkiler kaçınılmaz olabilir.

KETEN TOHUMU NEDİR?

Keten tohumu, “Linum usitatissimum” adı verilen keten bitkisinin küçük, parlak ve sert tohumlarıdır. Yüzyıllardır hem tıbbi hem de besinsel amaçlarla kullanılmıştır. Günümüzde ise “bitkisel Omega-3 deposu” ve “lif zengini” olması nedeniyle öne çıkar.

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Kahverengi ve altın sarısı olmak üzere iki temel türü vardır. Besin değeri olarak büyük farklılık olmasa da, altın sarısı olanı daha yumuşak tada sahiptir. Genelde bütün, öğütülmüş veya yağ şeklinde kullanılır.