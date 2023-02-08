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Haberler Sağlık Keten Tohumu Nasıl Tüketilir, Neyle Yenir? Keten Tohumu Direkt Yenir mi?
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Keten tohumu nasıl tüketilir, neyle yenir? Keten tohumu direkt yenir mi?

Latince ismi Linum Usitatissimum olan keten tohumu keten bitkisinden elde edilen bir besin kaynağıdır. Bir tarım ürünü olan keten tohumunun tarihte ilk üretildiği yer Mısır olarak anılmaktadır. Ancak Hindistan'da keten tohumunun tüketildiği önemli bölgelerdendir.

Keten Tohumu Nasıl Tüketilir, Neyle Yenir? Keten Tohumu Direkt Yenir mi?
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Sağlıklı yaşam biçimini benimseyen kişiler tarafından keten tohumu bitkisi tüketimi gittikçe artış göstermektedir. Çünkü keten tohumu zengin besin değerleri sayesinde pek çok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Ayrıca lifli bir bitki olan keten tohumu, metobilizma hızlandırıcı etkisi nedeniyle zayıflamak isteyenlerinde sıklıkla tercih ettiği bir besin kaynağı haline gelmiştir. Peki keten tohumu nasıl tüketilir? Keten tohumu bitkisini tüketmenin pek çok yolu bulunmaktadır. Keten tohumu öğütülmeden yenir mi, keten tohumu direkt yenir mi gibi soruların cevabı evet olacaktır. Ancak keten tohumu öğütülmeden yenebiliyor olsa da önerilen kullanımı öğütülmüş şeklidir. Keten tohumu nasıl tüketilir;

- Tohum haliyle

- Öğütülmüş olarak

- Keten tohumu yağı

şeklinde kullanımlara sahiptir. Yani keten tohumu nasıl tüketilir dediğimizde kabaca üç yolu vardır diyebiliriz. Öğütülmemiş keten tohumu nasıl tüketilir diye merak edenler için tohumların kullanılmadan önce suda bekletilmesi gerektiğini ekleyelim. Tohumları soğuk suda uzun süre bekletmektense ılık suda daha kısa süre bekletmek kolaylık sağlayacaktır. Ancak bitkinin tüketilebilecek bu üç halinin de nelerle ve ne şekilde yenebileceği önemlidir.

Keten Tohumu Neyle Yenir?

Keten tohumunun yağını, öğütülmüş ve tohum halini pek çok şekilde yemek mümkün. Hazmı kolaylaştırılması için uzmanlar öğütülerek tüketilmesinden yana olsa da tercih sizlere kalmış. O halde keten tohumu neyle yenir, keten tohumu nasıl kullanılır sorularının cevaplarına bakalım;

- Keten tohumunu öğütmeden yoğurda karıştırarak tüketebilirsiniz.

- Keten tohumu öğütülmüş ya da öğütülmemiş hali salataların üzerine serpilebilir.

- Keten tohumunu meyve salatalarına ilave edebilirsiniz.

- Keten tohumunun öğütülmüş hali ile pek çok hamur işi türünde yiyecek hazırlayabilirsiniz. Keten tohumlu ekmek, poğaça, kek, kurabiye, kraker gibi çeşitler elde edebilirsiniz.

- Keten tohumunu çorbalarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Keten Tohumu Zayıflamak İçin Nasıl Kullanılır?

Keten tohumu lif oranı yüksek bir bitki olduğundan dolayı metobolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. O nedenle kilo vermek isteyenlerin kısa sürede favori yiyeceklerinden biri haline gelmiştir. Keten tohumunun tüketilme şekillerinden bahsettik. Peki keten tohumu zayıflamak için nasıl kullanılır?

- Keten tohumunu kaynatıp suyunu içebilirsiniz.

- Keten tohumunu ezerek uykudan önce tüketebilirsiniz.

- Keten tohumunu ezerek yemeklerden önce yiyebilirsiniz.

- Keten tohumunu yoğurda ilave ederek hazırlayabilirsiniz.

Bu seçeneklerden en çok tercih edileni ise keten tohumunun yoğurt ile beraber tüketilmesidir. Çünkü keten tohumunun yoğurtla tüketilmesi daha lezzetli olduğu gibi besin değeri açısından da daha zengindir. Keten tohumu yoğurtla nasıl yenir? Orta boy bir kase yoğurdun içine bir tatlı kaşığı keten tohumu eklemek yeterli olacaktır. Ölçüyü isteğe bağlı olarak iki tatlı kaşığına da çıkarabilirsiniz. Keten tohumu yoğurtla tüketilecekse genellikle öğütülmemiş şekilde yenilmektedir. Ancak dilerseniz yoğurtlu keten tohumunu öğüterek de hazırlayabilirsiniz. Bu keten tohumunun yoğurtla sade hazırlanış biçimidir. Ama arzuya göre tarife ekleme yapabilirsiniz. Eğer karışımı tatlandırmak isterseniz kuru meyveyle karıştırabilirsiniz. Ya da daha tok tutacak bir yoğurlu karışım ortaya çıkarmak istiyorsanız yulaf ezmesi gibi ürünler ilave edebilirsiniz. Tüm bu tarifleri denemeden önce bir uzmana başvurmak fayda sağlayacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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