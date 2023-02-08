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Haberler Sağlık Keçiboynuzu Nasıl ve Neyle Tüketilir? Keçiboynuzu Nasıl Kaynatılıp İçilir?
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Keçiboynuzu nasıl ve neyle tüketilir? Keçiboynuzu nasıl kaynatılıp içilir?

Halk arasında Harnup ismiyli de bilinen keçiboynuzu baklagiller familyasının içinde yer alan oldukça besleyici,zengin bir bitkidir. Ülkemizde özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde bulunan keçiboynuzu ağaçta yetiştirilmektedir.

Keçiboynuzu Nasıl ve Neyle Tüketilir? Keçiboynuzu Nasıl Kaynatılıp İçilir?
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Baklagiller ailesinden olmasına rağmen keçiboynuzu çok tatlı tadı ile bilinir. Keçi boynuzu nasıl tüketilir dediğimizde bu tatlı bitkinin birden fazla şekilde tüketilebileceğini söyleyelim. Çünkü keçiboynuzunun üretim biçimlerine göre keçi boynuzu nasıl tüketilir sorusunun cevabı şekillenmektedir. O halde keçiboynuzu nasıl tüketilir?

- Keçiboynuzunun özü direkt tüketilebilir.

- Keçiboynuzu bitkisinin toz bir diğer deyişle un hali farklı tariflerle uygulanabilir.

- Keçiboynuzu pekmez şeklinde kullanılabilir. Bitkinin pekmez hali oldukça tercih edilmektedir.

- Keçiboynuzunun çiğ hali yani direkt bitki hali de tüketime uygundur.

- Faydaları saymakla bitmeyen keçiboynuzu kapsül olarak da kullanılabilir.

- Keçiboynuzu bitkisi kaynatılarak çay şeklinde tüketilebilir.

- Keçiboynuzunun çeşitli kürleri hazırlanarak da kullanılabilir. Bu kürlerden en popüler olanı ise bal ilave edilerek hazırlanan kürdür.

Keçiboynuzu neyle tüketilir sorusunun cevabı da aslında bitkinin nasıl tüketilececeği başlığı altında gizli. Eğer keçiboynuzunun un halini kullanmak isterseniz kek, kurabiye gibi tariflerle değerlendirebilirsiniz. Keçiboynuzunu kür şeklinde hazırlayarak uygulayacaksanız bal keçiboynuzu neyle tüketilir dendiğinde ilk akla gelen besin kaynaklarındandır. Ballı keçiboynuzu tam anlamıyla bir şifa deposudur.

Keçiboynuzu Nasıl Yenir?

Keçiboynuzu bitkisinin çeşitlerine göre tüketim şekillerinin olduğundan bahsettik. Çayından, unundan ve hatta özünden bile faydalandığımız bitki için keçiboynuzu nasıl yenir sorusunu sormak doğaldır. Keçiboynuzu, çiğ haliyle, pekmez olarak ve ek gıdalar ile hazırlanan kürlerle yenilebilir. Bitkinin çiğ hali toplanıp kurutulduktan sonra yemeye uygun hale gelir. Ancak bir diğer merak edilen ise keçiboynuzu özü nasıl tüketilir sorusudur. Keçiboynuzu özü dedğimiz şey bitkinin belli aşamalardan geçtikten sonra ortaya çıkan sıvı halidir. Keçiboynuzu özü nasıl tüketilir dediğimizde ise uzmanlar tarafından aç karnına kullanılması önerilmektedir. Keçiboynuzu günde ne kadar yenmeli diye merak edenler için bu doğru ölçünün çocuklar ve yetişkinler arasında farklılık gösterdiğini ekleyelim. Eğer bitkinin özü tüketilecek ise bu oran yetişkinlerde en fazla 2 ila 3 yemek kaşığı çocuklarda ise maksimum 2 yemek kaşığı olarak önerilmektedir. Keçiboynuzu eğer çiğ bitki halinde tüketilecekse günde en fazla 3 tane tüketilmesi uygun olandır. Bitkinin diğer tüketim çeşitleri de içmeye uygun şekilde hazırlanmaktadır. O halde keçiboynuzu nasıl kaynatılıp içilir?

Keçiboynuzu Nasıl Kaynatılıp İçilir?

- 1 litre su kaynatılır

- Yaklaşık 14-15 adet keçiboynuzu bitkisi ufak şekillere bölünür.

- Parçalar haline gelen keçiboynuzları kaynayan suyun içine ilave edilir.

- Keçiboynuzu eklenen su maksimum 4 dakika kadar kaynatılır.

- Kaynamanın ardından ocaktan alınan keçiboynuzu suyu dinlendirilmelidir.

Soğumaya bırakılan keçiboynuzu istenilen ısıya gelince tüketilebilir. Ancak belirtelim ki eğer hazırlanan karışımı tüketecek kişi sayısı değişkenlik gösterirse verilen ölçüler daha az ya da daha çok tercih edilebilir. Diğer bitkilerde bulunan tanen ismindeki madde, kaynatıldığında suda çözülmemektedir. Ancak bu durum keçiboynuzu bitkisinde farklıdır o nedenle bitkinin kaynatılmış hali oldukça faydalıdır. Keçiboynuzu kaynatıp içmek neye iyi gelir?

- Kolesterol ve tansiyonu düzenler.

- Soğuk algınlıklarına iyi gelir.

- Sindirimi düzenler.

- Toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

- Akciğer hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

- Astım hastalarının atak yaşamasını önlemeye yardımcıdır.

- Kanser hücrelerinin gelişmesini önler.

- Antialerjik özellikleri ile alerjik hastalıkları hafifletir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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