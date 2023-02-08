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Haberler Sağlık Hamlık Ağrısına Ne İyi Gelir? Spor Yaptıktan Sonra Hamlık Ağrısı Nasıl Geçer?
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Hamlık ağrısına ne iyi gelir? Spor yaptıktan sonra hamlık ağrısı nasıl geçer?

Hamlık ağrısı belirtileri nelerdir konusuna girmeden önce hamlık ağrısının ne olduğunu bilmekte fayda var. Hamlık ağrısı nedir dediğimizde bir diğer ismi olan gecikmiş kas ağrısı adıyla karşımıza çıkıyor. Hamlık ağrısı spora ilk kez başlayanların ya da spora ara verip yeniden başlayanların yaşadığı ağrıdır.

Hamlık Ağrısına Ne İyi Gelir? Spor Yaptıktan Sonra Hamlık Ağrısı Nasıl Geçer?
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Bu nedenle spor sonrası kas ağrısı şeklinde de bilinmektedir. Hamlık ağrısı belirtileri yapılan egzersiz sonrasında harekete geçen kaslarda yaşanan ufak yırtılmalarla ortaya çıkmaktadır. Aslında bu küçük kas yırtıkları, kasların büyüdüğünü göstermektedir. Hareketsiz kalan kaslara oksijen girmemektedir ancak egzersizle birlikte kaslara oksijen girerek genişleme başlar. Genişleme yırtıklara yırtıklar da hamlık ağrısı belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur. Hamlık ağrısı belirtileri nelerdir?

- Vücudun belirli bölgelerinde ağrılar ve zonklamalar

- Hareket sırasında kişiyi zorlayıcılar sızılar

- Yorgunluk

- Halsizlik

Hamlık Ağrısı Varken Spor Yapılır mı?

Halk arasında diğer ismi spor sonrası kas ağrısı şeklinde bilinen hamlık ağrısı, çok can sıkıcı olabiliyor. Ancak sağlıklı bir yaşam biçimini tercih edenler için de spor olmazsa olmazlardan. Doğal olarak bu yolun başlangıcı da bazı ağrıları çekmekten geçiyor. Spora başlayanlar hamlık ağrısı varken spor yapılır mı konusunu merak ediyorlar. Eğer hamlık ağrıları çok şiddetliyse egzersizlere iki üç gün süreyle ara vermek gerekebilir. Ancak hamlık ağrılarının şiddeti düşükse egzersiz yapılabilir. Ancak hamlık ağrıları varken yapılacak egzersizlerin hafif olması gerekmektedir. Haif yapılan egzersizler kaslarda oluşan laktik asitleri dağıtarak ağrıları da azaltacaktır. Hamlık ağrısı varken spor yapılır mı soruna verilebilecek yanıtlardan biri de ağrılı kas gruplarını dinlendirerek diğer kas gruplarını çalıştırmaktır. Böylelikle hem spordan uzak kalmayacak hem de ağrılı kas gruplarını dinlendirmiş olacaksınız.

Spor Yaptıktan Sonra Hamlık Ağrısı Nasıl Geçer?

Spor sonrası kas ağrısı can sıkıcı olsa da geçici bir durum olduğu unutulmamalıdır. Hamlık ağrısı belirtilerini kaldırmak için uzmanların tavsiyelerine dikkat edilmelidir. Spor yaptıktan sonra hamlık ağrısı nasıl geçer diye merak edenlere farklı alternatif olduğunu söylemeliyiz. Bu alternatifler hem kişisel olarak uygulayabileceğiniz seçenekler hem de dışardan alınan takviyeler şeklinde adlandırılabilir. Peki hamlık ağrısına ne iyi gelir?

- Bol su tüketmek

- Kaslarıcı iyileştirici özelliği olan besin takviyeleri tüketmek

- Uzman kontrolünde kas gevşetici kullanmak

- Masaj yaptırmak

- Sıcak ya da soğuk kompres uygulamak

- Esnetici hareketler yapmak gibi maddeler spor yaptıktan sonra hamlık ağrısı nasıl geçer sorusunun temel cevaplarındandır. Ancak hamlık ağrısına ne iyi gelir diye genel olarak bakmamızın yanı sıra bazı kas gruplarında yaşanan şiddetli ağrılar konuyu genel olmaktan çıkarmaktadır. Spor sonrası kas ağrısının en çok görüldüğü bölgeyse bacaklardır. O yüzden bacak hamlamasına iyi gelen hareketler spor sonrası kas ağrısı oluşumunu azaltmaya yardımcı olacaktır. Bu hareketlerin çoğu esneme egzersizlerinden oluşur. Bacak hamlamasına iyi gelen hareketler;

- Yatağa sırt üstü uzanarak dizleri karına çekmek ve on saniye kadar bekledikten sonra bacağı serbest bırakmak

- Bağdaş kurar şekilde oturup iki elin desteği ile dizleri teker teker karın bölgesine doğru çekip bırakmak

- Yere bağdaş kurar gibi oturduktan sonra ayak tabanlarını birleştirerek dizlere elimizle yere doğru gelecek şekilde güç uygulamak ve serbest bırakmak

- Ayakta durur pozisyondayken ayak bileklerine eliniz ile güç vererek ayak tabanına kalçaya doğru gerip bırakmak

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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