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        Haberler Dünyadan Kevin Costner ve eski eşi Christine Baumgartner'den oğullarının mezuniyetinde buz gibi buluşma - magazin haberleri

        Kevin Costner ile eski eşi Christine Baumgartner'den oğullarının mezuniyetinde buz gibi buluşma

        Aylarca süren çekişmeli boşanmalarını 2023'te sonlandıran Kevin Costner ile Christine Baumgartner, oğullarının mezuniyet töreninde göz göze bile gelmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:30
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        Eski eşler buz gibi
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        Kevin Costner ile eski eşi Christine Baumgartner, oğulları Cayden Wyatt Costner'ın lise mezuniyetinde aralarındaki mesafeyi korudu. 70 yaşındaki oyuncu ile 51 yaşındaki çanta tasarımcısı eski eşi, 18 yaşındaki oğullarının Santa Barbara'daki mezuniyetini kutlarken, birbirleriyle etkileşime girmedi.

        Mezuniyet töreni sırasında, tribünde 38 yaşındaki kızı Lily'nin yanında oturan Kevin Costner, eski eşi Christine Baumgartner'e uzak durmasını yanı sıra onunla göz teması bile kurmadı.

        Kevin Costner - Cayden Wyatt Costner

        Tören sona erdiğinde, eski eşler seyirci tribününden ayrıldı ve oğulları Cayden Wyatt Costner ile fotoğraf çektirmeye gitti. Ancak genç mezun, ailesiyle ayrı ayrı fotoğraf çektirmek zorunda kaldı. Cayden Wyatt Costner, sadece annesiyle poz verdikten sonra babası Kevin Costner ile ayrı poz verdi.

        Christine Baumgartner - Cayden

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        Mezuniyetteki buz gibi buluşma, 2004'te evlenen çiftin, aylarca süren mücadelenin ardından çekişmeli boşanmalarını çözmelerinden yaklaşık iki yıl sonra gerçekleşti.

        Üç çocuk annesi Christine Baumgartner, Eylül 2023'te, bir yargıcın evlilik öncesi anlaşmalarının uygulanacağını bildirmesinin ardından üç sayfalık anlaşmayı imzaladı. Anlaşmanın ayrıntıları bilinmemekle birlikte, Baumgartner'ın 850 bin dolarlık tazminat talebinin masadan kalktığı bildirildi.

        Kevin Costner, oğlu Cayden Wyatt Costner ve kızı Lily Costner ile birlikte poz verdi

        Christine Baumgartner, evlilik öncesi anlaşmada başlangıçta belirtilenden daha fazla para aldı ve üç çocuğu için aylık 63 bin dolar çocuk desteğinde anlaştı. Baumgartner'ın Kevin Costner ile evliliğinde Cayden'in yanı sıra 16 yaşında Hayes ve 15 yaşında Grace adlarında iki çocuğu daha var.

        Kevin Costner'ın ilk eşi Cindy Silva'dan Annie (41), Lily (38) ve Joe (37) olmak üzere üç çocuğu; eski sevgilisi Bridget Rooney'den ise 28 yaşında Liam adında bir çocuğu daha var.

        Kevin Costner, mezuniyet törenini, ilk eşinden olan kızı Lily ile birlikte seyretti

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        Kevin Costner ve Christine Baumgartner çiftinin boşanma anlaşmasını imzaladığı dönemde; "Kevin ve Christine Costner, boşanma davalarıyla ilgili tüm konularda dostane ve karşılıklı olarak kabul edilen bir çözüme vardılar" şeklinde bir açıklama yapıldı. Boşanmadan bu yana Baumgartner, Josh Connor ile hayatına devam ediyor.

        Kevin Costner'ın ise adı 51 yaşındaki şarkıcı Jewel dahil pek çok isimle anıldı, ancak oyuncu bu iddiaları doğrulamadı.

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        #Kevin Costner
        #Christine Baumgartner
        #boşanma
        #mezuniyet
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