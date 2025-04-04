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        Haberler Spor Futbol İngiltere Kevin De Bruyne ayrılığını açıkladı! - Futbol Haberleri

        Kevin De Bruyne ayrılığını açıkladı!

        Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sezon sonu Manchester City'den ayrılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 14:14 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:14
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        Kevin De Bruyne ayrılığını açıkladı!
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        Kevin De Bruyne, sezon sonu Manchester City'den ayrılacağını açıkladı.

        İşte Belçikalı futbolcunun açıklaması:

        "Sevgili Manchester,

        Bunu görünce muhtemelen konunun nereye gittiğini anlamışsınızdır. Bu yüzden doğrudan konuya gireceğim ve hepinize bu ayların Manchester City oyuncusu olarak son aylarım olacağını bildireceğim.

        Bunu yazmak kolay değil ama futbolcular olarak hepimiz bu günün eninde sonunda geleceğini biliyoruz. İşte o gün geldi ve bunu ilk benden duymayı hak ediyorsunuz. Futbol beni hepinize ve bu şehre getirdi. Hayallerimin peşinden koşarken, bu dönemin hayatımı değiştireceğini bilmiyordum. Bu şehir. Bu kulüp. Bu insanlar bana her şeyi verdi. Benim de her şeyi geri vermekten başka seçeneğim yoktu! Ve bilin bakalım ne kazandık?

        Hoşumuza gitse de gitmese de veda etme vakti geldi. Suri, Rome, Mason, Michele ve ben buranın ailemiz için ifade ettiği anlam için minnettarız. “Manchester” sonsuza kadar çocuklarımızın pasaportlarında ve daha da önemlisi her birimizin kalbinde yer alacak. Burası her zaman bizim EVİMİZ olacak.

        Bu 10 yıllık yolculuk için şehre, kulübe, personele, takım arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve ailemize ne kadar teşekkür etsek azdır. Her hikayenin bir sonu vardır ama bu kesinlikle en iyi bölüm oldu. Bu son anların tadını birlikte çıkaralım!"

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