Kevin Spacey: Evsizim, otelde yaşıyorum

Ünlü oyuncu Kevin Spacey, mali durumunun iyi olmadığını söyleyerek, şu anda evsiz olduğunu ve otelde yaşadığını açıkladı. İki Oscar'lı oyuncu, iki yıl önce İngiltere'de görülen davada, dört erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarından aklandı. Ancak iddialar ortaya atıldığında Hollywood'dan dışlanan, hatta o dönemde başrol oynadığı 'House of Cards' dizisinden çıkarılan Spacey, davadan aklanmış olsa da iş bulmakta zorlanıyor.

​​The Telegraph'a konuşan Kevin Spacey, 12 yıldır yaşadığı Baltimore'daki evini kaybettiğini ve şu anda otelden otele gezdiğini söyledi. Ünlü oyuncu; "Son yedi yıldaki maliyetler astronomikti. Çok az gelir elde ettim ve her şey gitti" dedi.

"Garip bir şekilde, başladığım yere geri döndüğümü hissediyorum" diyen Kevin Spacey; "Her şeyim depoda ve umarım bir noktada, eğer işler düzelirse, tekrar nereye yerleşmek istediğime karar verebilirim. Otellerde kalıyorum, işin olduğu yere gidiyorum. Gerçekten evim yok, açıklamaya çalıştığım bu" ifadesini kullandı.

Röportaj sırasında ekonomik durumu sorulan Kevin Spacey, "Çok iyi değil" yanıtını verdikten sonra ancak işin iflas noktasına hiç gelmediğini ekledi.

GÜNEY KIBRIS'TA ŞARKI SÖYLEYECEK 2017'den bu yana, 30'dan fazla kişi, Kevin Spacey'i cinsel saldırı veya uygunsuz davranışla suçladı. Bu da ABD'li ünlü oyuncunun 'House of Cards' dizisindeki başrolünün iptal edilmesine yol açtı. Spacey, kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddetti. Temmuz 2023'te, İngiltere'de yargılanan Kevin pacey, dört erkeğe saldırı suçundan beraat etti. O zamandan beri, şov dünyasındaki kariyerini geri kazanmak çabalıyor. Spacey'nin son iddialı girişimi, Güney Kıbrıs'taki bir tatil köyünde, büyük bir orkestrada şarkı söylemeye hazırlanması oldu. AĞLAYARAK ANLATMIŞTI Hakkında ortaya atılan cinsel taciz suçlamaları nedeniyle kariyerinde düşüş yaşayan Kevin Spacey, Haziran 2024'te katıldığı Piers Morgan'ın programında, iflasın eşiğine geldiğini söylerken gözyaşlarına boğulmuştu. Milyonlarca dolarlık avukatlık ücreti ödemek zorunda kaldığını söyleyen oyuncu, çok fazla borcu olduğunu, evini satmak zorunda kaldığını açıklamıştı. Artık faturalarını ödeyemediği için Baltimore'daki evinin satışa çıkarıldığını söyleyen Kevin Spacey, Piers Morgan'ın, şu anda nerede yaşadığı sorusuna; "Şimdi nerede yaşayacağımdan pek emin değilim" diye yanıt vermişti.