Kevin Spacey'ye üç cinsel saldırı davası daha geliyor

Hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle oyunculuk kariyeri ve itibarı büyük yara alan ABD'li oyuncu Kevin Spacey, gelecek yıl Londra'da üç ayrı cinsel saldırı davasıyla daha karşı karşıya kalacak.

Suçlamaların, Oscar'lı yıldızın 2000 ila 2013 arasında kendilerine saldırdığını iddia eden üç erkekten geldiği öğrenildi. 2026'nın ekim ayına bir duruşma tarihi verilirken, davaların tek bir duruşmada mı yoksa ayrı ayrı mı görüleceği henüz belli olmadı.

2004 ila 2013 arasında Old Vic adlı tiyatronun sanat yönetmenliğini yapan Kevin Spacey, kendisine yöneltilen iddiaları sürekli olarak reddetti. Spacey, bu hafta mahkemede, yöneltilen üç suçlamadan ikisini reddettiğini ifade eden bir savunma yaptı. Üçüncü dava için ise henüz mahkemeye savunma sunmadı.

Suçlayanlardan biri, Kevin Spacey'nin 2000 ila 2005 arasında 12 kez 'kasıtlı olarak saldırdığını' iddia ederken, bir diğeri 2008'de uğradığı saldırının ardından 'psikiyatrik hasar ve maddi kayıp yaşadığını' öne sürdü. Bu kişi, Spacey'ye ilk olarak 2022'de dava açmış, ancak Hollywood oyuncusu hakkında cezai işlem başlatılmasıyla davası durdurulmuştu.

İki Oscar ödüllü oyuncu için cinsel saldırı iddiaları ilk olarak 2017'de ortaya atılmıştı. Sanatçı, Temmuz 2023'te Londra'da görülen davada, 9 cinsel suçtan beraat etti. Üç yeni iddiada ünlü oyuncuyu suçlayan üçüncü kişi Ruari Cannon, anonimlik hakkından vazgeçti ve adını açıkça davada kullandı. Cannon, 2024'te çekilen Channel 4 belgeseli 'Spacey Unmasked'a katılan 10 kişiden biriydi. Ruari Cannon, 2013'te Old Vic Tiyatrosu'nda bir oyunda rol aldı ve Kevin Spacey'nin oyunun basın gecesinden sonra bir partide kendisine sarkıntılık ettiğini iddia etti. Cannon belgeselde, Spacey'nin cinsel taciz sonrasında "Bir köpekbalığı gibi kameralar için basın moduna geçtiğini" söylemişti. Kevin Spacey ise iddianın gülünç olduğunu ve asla gerçekleşmediğini söylemişti. Belgesel yayınlandıktan sonra Kevin Spacey, X'te şunları yazmıştı: Kendimi savunmam için bana zaman ve uygun bir forum verildiği her seferinde, iddialar başarısız oldu ve aklandım. "SINIRLARI ZORLADIM AMA SUÇ İŞLEMEDİM" 66 yaşındaki Kevin Spacey, İngiliz gazeteci Piers Morgan ile önceki yaz yaptığı röportajda, uygunsuz davranışlarıyla ilgili iddialara yanıt vererek "sınırları zorladığını" ama suç işlemediğini savunmuştu. Geçmişte "birilerine rıza dışı şekilde cinsel olarak dokunmuş" olabileceğini kabul eden Spacey, bu davranışların suç teşkil edip etmediği sorusuna, "kibar davrandığı" ve "flörtöz" olduğu yanıtını vermişti.