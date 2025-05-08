Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Kheybar Khorramabad: 1 - Persepolis: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kheybar Khorramabad: 1 - Persepolis: 2 | MAÇ SONUCU

        İran Körfez Pro Ligi 29. haftasında teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Persepolis, deplasmanda Kheybar Khorramabad'ı 2-1 mağlup etti. Farshad Ahmadzadeh ve Oston Urunov'un golleriyle kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, puanını 57'ye yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 21:30 Güncelleme: 08.05.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartal'lı Persepolis, son dakikada güldü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İran Körfez Pro Ligi 29. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, deplasmanda Kheybar Khorramabad'a konuk oldu.

        Takhti'de oynanan mücadeleyi Persepolis, 2-1 kazandı.

        Karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Farshad Ahmadzadeh ve 90+1'de Oston Urunov kaydetti. Kheybar Khorramabad'ın golünü ise 25. dakikada Farid Amiri kaydetti.

        Persepolis'te milli futbolcu Serdar Dursun, 90 dakika forma giydi.

        Bu sonuçla birlikte Persepolis ligde 57 puan ile 3. sırada yer aldı. Kheybar Khorramabad, 32 puan ile 11. sırada.

        Ligin son haftasında Persepolis, Havadar'ı konuk edecek. Kheybar Khorramabad, Rafsanjan deplasmanında olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti