Kheybar Khorramabad: 1 - Persepolis: 2 | MAÇ SONUCU
İran Körfez Pro Ligi 29. haftasında teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Persepolis, deplasmanda Kheybar Khorramabad'ı 2-1 mağlup etti. Farshad Ahmadzadeh ve Oston Urunov'un golleriyle kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, puanını 57'ye yükseltti.
İran Körfez Pro Ligi 29. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, deplasmanda Kheybar Khorramabad'a konuk oldu.
Takhti'de oynanan mücadeleyi Persepolis, 2-1 kazandı.
Karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Farshad Ahmadzadeh ve 90+1'de Oston Urunov kaydetti. Kheybar Khorramabad'ın golünü ise 25. dakikada Farid Amiri kaydetti.
Persepolis'te milli futbolcu Serdar Dursun, 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla birlikte Persepolis ligde 57 puan ile 3. sırada yer aldı. Kheybar Khorramabad, 32 puan ile 11. sırada.
Ligin son haftasında Persepolis, Havadar'ı konuk edecek. Kheybar Khorramabad, Rafsanjan deplasmanında olacak.