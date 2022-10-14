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Haberler Gündem 3. Sayfa Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu
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Bursa'da Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Ramazan Gürsel, evinde ölü bulundu. Kıbrıs gazisinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu
Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu
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DHA

Bursa'da, Kıbrıs gazisi Ramazan Gürsel (69), evinde ölü bulundu.

Olay, Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Kıbrıs Barış Hareketi gazisi Ramazan Gürsel, 3 gün önce eşi Sezer Gürsel'i torunlarına bakması için kızının evine gönderdi.

EVE GELEN EŞİ HAREKETSİZ BULDU

Eşini telefonla arayan Sezer Gürsel, cevap alamayınca eve geldi. Ramazan Gürsel'i yerde hareketsiz yatarken bulan eşi, ekiplere durumu haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Gürsel´in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kıbrıs gazisinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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