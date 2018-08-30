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Kıbrıs'tan gelen gence taksici dehşeti

Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Salih Gencer annesine ilaç almak için günü birlik olarak İstanbul'a geldi. Taksim'den Güngören'deki eczaneye gitmek için taksiye binen Gencer, taksici önce Anadolu yakasına geçirdi. Burada arkadaşını da alan taksici, müşterini darp edip parasını gasp etti. Yakalanan 2 gaspçı tutuklanırken, zanlılardan birinin gazeteci Ahmet Hakan Coşkun'un darp edilmesi olayına da karıştığı öğrenildi.

30.08.2018 - 17:50 | Güncelleme:

İstanbul'da son zamanlarda yaşanan taksici gaspına bir yenisi daha eklendi. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan 28 yaşındaki Salih Gencer annesine ilaç alabilmek için günübirlik olarak İstanbul'a geldi.

TAKSİM'DEN GÜNGÖREN'E GİDECEKTİ

Taksim'den Güngören'deki eczaneye gitmek için taksiye binen Salih Gencer, dolandırılmamak için cep telefonundan navigasyonunu da açtı. Taksim'den hareket eden taksi, bir anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru hareket etmeye başladı. Taksi şoförünün kendisini dolaştırmaya başladığını anlayan Gencer, taksi şoförü Fuat E.'ye, 'abi beni yanlış yere götürüyorsun' diyerek uyardı. Taksi şoförü 'yol açık merak etme seni hızla gideceğin adrese götüreceğim' diyerek yoluna devam etti.

TAKSİYE BİR ARKADAŞINI DAHA ALDI

Taksi şoförü Taksim'den Üsküdar'a geçtikten sonra Salih Gencer taksideyken bir kişiyi daha taksiye aldı. Gencer, 'abi ben taksideyim bir müşteri daha niye aldın diye' itiraz etti. Taksi şoförü Fuat E., taksiye aldığı kişinin ikinci şoför olduğunu ve değişim saatinde değişim yapacaklarını söyledi.



AVRASYA TÜNELİNDEN YENİKAPI'YA GELDİLER

Taksim'den Güngören'e gideceği yerde, Boğaziçi Köprüsü'nden Üsküdar'a oradan da Avrasya Tüneli'nden geçerek Yenikapı'ya gelen 2 taksici, müşterisi olan Salih Gencer'den 270 lira taksi parası istedi. Gencer, 'ben her zaman Taksim'den Güngören'e gidiyorum. En fazla 40-50 lira taksi parası veriyorum. Siz beni dolaştırdınız' diyerek itiraz etti. Bunun üzerine taksiciler darp ettikleri müşterinin boğazına bıçak dayayarak çantasını ve annesinin ilacı için yanında getirdiği 3 bin 180 lira parasını gasp etti.

155'İ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Salih Gencer, yaşadığı olayın şokunu üzerinden attıktan sonra, 155 polis imdat servisin arayarak başına gelenleri polise bildirdi. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Kıbrıslı genç Salih Gencer'i gasp eden Fuat E. (35) ve Özcan M.(48)'yi gözaltına aldı.



SUÇ MAKİNESİ TAKSİCİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan taksi şoförü Özcan M. ve Fuat E.'nin 'kasten yaralama, gasp, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından poliste kaydının olduğu ortaya çıktı. Gaspçı taksici Fuat E.'nin yazar Ahmet Hakan Coşkun'un darp edilmesi olayına da karıştığı ileri sürüldü.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından sorgulanarak adliyeye sevk edilen 2 taksici çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

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