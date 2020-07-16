Yavru vatan Kıbrıs’a özgü hafif ve lezzetli bir tatlı olan Kıbrıs tatlısı, Rum tatlısı olarak da biliniyor. Bu tatlının yapımı da çok kolay. Ayrıca içinde buğday unu yerine galeta unu kullanıldığından kalorisini de düşürüyor. Bir gün önce yapılırsa lezzeti daha da artıyor. İster kremalı ister kremasız olarak yapılabilir.

Kıbrıs Tatlısı Malzemeler:

3 adet yumurta

yarım su bardağı şeker

yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı kırılmış ceviz

1 su bardağı hindistan cevizi

bir paket kabartma tozu

Kreması için

1 litre süt

1 su bardağı nişasta

Yarım su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Şerbeti için

2 su bardağı su

5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Kıbrıs Tatlısı Hazırlanışı: