KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Sadece ücret ödemesi yapılan kişilerin kıdem tazminatı son ücret üzerinden hesaplanır. Ancak, yukarıda saydığımız gibi ücret dışında para veya para ile ölçülebilen menfaatler sağlanması halinde öncelikle son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplanır. Toplam tutar 365 güne bölünerek, bir günlük tutar belirlenir. Bir günlük tutarın 30 ile çarpımı sonucu bulunan tutar aylık çıplak ücrete eklenir. Kıdem tazminatı bu tutar üzerinden ödenir.

Bazı iş yerlerinde yılda 4 defaya kadar ikramiye ödeniyor. Yargıtay, yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son ödenen ikramiyeyi dikkate alıyor. Örneğin, yılda 4 ikramiye ödenen bir kişi, ilk üç ikramiyeyi 30 bin lira, sonuncu ikramiyeyi zamlı olarak 40.000 lira almışsa, yıl içindeki dört ikramiye de 40.000 liradan ödenmiş kabul ediliyor.