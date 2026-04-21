Kıdem tazminatı 2026 Temmuz: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, sorusu çalışanlar ve işverenler tarafından yakından takip ediliyor. kıdem tazminatı tavanı, bilindiği gibi memur maaş katsayısına bağlı olarak belirleniyor ve her yıl Ocak - Temmuz aylarında güncelleniyor. Hatırlanacağı gibi 2025 yılında temmuz – aralık döneminde 53.919,68 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 2026 Ocak döneminde 64.948,77 TL'ye yükseltilmişti. Peki, "Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?" İşte 2026 Temmuz kıdem tazminatı tavanı...
Kıdem tazminatı, çalışanların işten ayrılması durumunda her bir yıl için brüt maaş üzerinden hesaplanan önemli bir hak olarak öne çıkıyor. Maaşı yüksek olan çalışanlar için kıdem tazminatı hesaplaması bu üst sınır üzerinden yapılıyor. Kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde kamu çalışanlarına yapılan zam oranları belirleyici rol oynuyor. İkinci zam dönemi yaklaşırken, temmuz döneminde kıdem tazminatının tavanının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, "Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kıdem tazminatına yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...
TEMMUZ AYI KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026 NE KADAR OLACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon beklentileri doğrultusunda yapılan hesaplamalar doğrutultusunda kıdem tazminatının tavanı yüzde 12,86 artışla 73 bin 301 liraya ulaşacağını gösteriyor.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
Sadece ücret ödemesi yapılan kişilerin kıdem tazminatı son ücret üzerinden hesaplanır. Ancak, yukarıda saydığımız gibi ücret dışında para veya para ile ölçülebilen menfaatler sağlanması halinde öncelikle son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplanır. Toplam tutar 365 güne bölünerek, bir günlük tutar belirlenir. Bir günlük tutarın 30 ile çarpımı sonucu bulunan tutar aylık çıplak ücrete eklenir. Kıdem tazminatı bu tutar üzerinden ödenir.
Bazı iş yerlerinde yılda 4 defaya kadar ikramiye ödeniyor. Yargıtay, yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son ödenen ikramiyeyi dikkate alıyor. Örneğin, yılda 4 ikramiye ödenen bir kişi, ilk üç ikramiyeyi 30 bin lira, sonuncu ikramiyeyi zamlı olarak 40.000 lira almışsa, yıl içindeki dört ikramiye de 40.000 liradan ödenmiş kabul ediliyor.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026 OCAK NE KADAR?
2025 yılında temmuz – aralık döneminde 53.919,68 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 64.948,77 TL’ye yükseldi. Bu tutarın üzerinden damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 64.455,80 TL olacak.
Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 54 bin liranın üzerinde olup bu yılın ocak – haziran döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan kamu ve özel sektörde çalışan işçilerin daha fazla kıdem tazminatı almasını sağlayacak. Örneğin, brüt ücreti 65 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi 31 Aralık 2025tarihinde işten ayrılmışsa 535.104 TL kıdem tazminatı alabilecek. Aynı işçi 1 Ocak 2026 veya sonrasında işten ayrıldığında 644.558 TL kıdem tazminatı alacak. Alabileceği kıdem tazminatı tutarı 109 bin 454 lira artacak.