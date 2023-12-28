Kıdem tazminatı altı sınırı değişti! Asgari ücret zammı sonrası 2024 kıdem tazminatı üst sınırı ne kadar olur? - Merak Edilenler Haberleri

Kıdem tazminatı altı sınırı değişti! Asgari ücret zammı sonrası 2024 kıdem tazminatı üst sınırı ne kadar olur? - Merak Edilenler Haberleri

Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. Asgari ücret zammının bugün açıklanmasının ardından kıdem tazminatı tavanı da gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte, kıdem tazminatı alt sınırı

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE TABANI NE KADAR OLDU?

2024 yılında geçerli olacak asgari ücrete yapılan zam ile kıdem tazminatı tabanı en düşük 20 bin 2 liraya yükseldi.