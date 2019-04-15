Asgari ücrete ocak 2019'da yapılan zammın ardından kıdem tazminatının taban ve tavan ücretlerinde de artış meydana geldi. Milyonlarca çalışan artış sonrasında kıdem tazminatındaki yeni taban ve tavan ücretlerini merak ediyor. İşte detaylar...
KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye ödenen paradır. Kıdem tazminatı, işçinin en az 1 yıl olmak şartıyla çalıştığı süreye göre, işyeri tarafından 1 aylık brüt maaşı oranınca ödenir. Bir çalışanın 1 yıllık kıdem tazminatı, o çalışanın 1 aylık brüt maaşına denktir.
KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN ÜCRET NE KADAR OLDU?
Kıdem tazminatı tavanı 6 bin lirayı aştı. 4A statüsünde çalışanlara her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak, yüksek ücretlilerin kıdem tazminatında tavan uygulanıyor. Kıdem tazminatı tavanı, her 6 ayda bir artırılıyor.
2018’in Temmuz-Aralık döneminde kıdem tazminatı tavanı 5 bin 434 lira olarak uygulandı. Yeni yılla birlikte kıdem tazminatı tavanı, 6 bin 17 liraya çıktı. Kıdem tazminatındaki yeni tavan, 2019’un Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak. Böylece, yüksek ücret elde eden ve 10 yıl hizmeti bulunan bir kişi için ödenecek kıdem tazminatı 54 bin 340 liradan 61 bin 700 liraya çıkacak.
KIDEM TAZMİNATINDA TABAN ÜCRET
Kıdem tazminatında tavanın yanı sıra düşük ücretliler için geçerli olan taban rakam da arttı. Asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük kıdem tazminatı tutarı, asgari ücretteki yüzde 26’lık artıştan olumlu etkilendi.
Aralık ayında emekliye ayrılan veya işten çıkartılan asgari ücretliye her yıl için 2 bin 29 lira kıdem tazminatı ödenirken, ocak ayından itibaren bu yıl emekliye ayrılan veya işten çıkartılan işçilere en az 2 bin 558 lira kıdem tazminatı ödenecek. On yıl hizmeti bulunan asgari ücretli için ödenecek kıdem tazminatı da böylece 22 bin 900 liradan 25 bin 580 liraya yükselecek.
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