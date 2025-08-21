Habertürk
Habertürk
        Kidzania nerede? Kidzania hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Kidzania nerede? Kidzania hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Çocukların farklı meslekleri deneyimleyerek öğrenmesini sağlayan Kidzania, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Akasya Alışveriş Merkezi içinde yer alıyor. Eğlence ve eğitimi bir arada sunan bu özel merkez, ailelerin çocuklarıyla keyifli zaman geçirebileceği popüler adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Marmara Bölgesi'nde konumlanan Kidzania, toplu taşıma ve özel araçla kolay ulaşım imkanı sağlıyor. Hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken merkez, hafta sonları ve tatil dönemlerinde yoğun ilgi görüyor.

        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 17:14 Güncelleme: 21.08.2025 - 17:14
        Kidzania nerede?
        Çocuklara yönelik atölyeler, etkinlikler ve interaktif deneyim alanlarıyla dikkat çekiyor. Konumu sayesinde alışveriş, yeme içme ve kültürel aktivitelerle birleşen zengin bir gün yaşatıyor. İşte, Kidzania konumuna ilişkin detaylar…

        Çocuklar için tasarlanmış interaktif bir eğitim ve eğlence merkezi olan Kidzania, ailelerin keyifli vakit geçirebileceği popüler adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Çocukların farklı meslekleri deneyimleyerek öğrenmelerine imkan tanıyan bu konsept, hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim sunuyor. Peki Kidzania nerede, hangi şehirde yer alıyor ve hangi bölgede bulunuyor? İstanbul’un hareketli yaşamı içinde konumlanan bu özel alan, hem yerli hem yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde ailelerin tercih ettiği bir lokasyon olan Kidzania, alışveriş, yeme içme ve kültürel etkinliklerle iç içe bir deneyim yaşatıyor. Ziyaretçiler, şehrin farklı noktalarından kolay ulaşım imkanıyla merkeze rahatça gelebiliyor. Konumuyla hem çocuklar hem de aileler için ideal bir gün rotası sunuyor.

        KİDZANİA NEREDE?

        Kidzania, İstanbul ilinde, Anadolu Yakası’nda yer alan Üsküdar ilçesi sınırlarında bulunuyor. Merkezi, özellikle Akasya Alışveriş Merkezi içerisinde konumlanmış olmasıyla dikkat çekiyor. Şehrin ulaşım ağının kesişim noktalarına yakın olması sayesinde toplu taşıma ya da özel araçla kolayca ulaşılabiliyor. Metro, metrobüs ve otobüs hatlarının kesişim noktalarına yakınlığı, ziyaretçilerin yolculuğunu daha pratik hale getiriyor. Konumu itibarıyla hem İstanbul içinde yaşayanlar hem de şehir dışından gelenler için cazip bir seçenek sunuyor.

        KİDZANİA HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ İLDE?

        Kidzania, Türkiye’nin en kalabalık ve en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki önemli ilçelerden Üsküdar’da yer alan merkez, konumunun sağladığı avantajla geniş bir ziyaretçi kitlesine ulaşıyor. İstanbul’un kültürel ve ticari çeşitliliği, Kidzania’nın sunduğu deneyimlerle birleşerek hem çocuklara hem de ebeveynlere zengin bir gün geçirmenin kapılarını açıyor.

        KİDZANİA HANGİ BÖLGEDE?

        Kidzania, coğrafi olarak Marmara Bölgesi’nde yer alıyor. Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve turistik açıdan en yoğun bölgelerinden biri olan Marmara Bölgesi, ulaşım kolaylığı ve nüfus yoğunluğu sayesinde Kidzania gibi merkezlerin gelişmesine uygun bir ortam sunuyor. Bölgenin turizm potansiyeli, İstanbul’daki diğer cazibe merkezleriyle birlikte Kidzania’yı da aileler için vazgeçilmez bir destinasyon haline getiriyor.

        KİDZANİA KONUMU NEDİR?

        Kidzania’nın açık adresi, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Akasya Alışveriş Merkezi’nin içinde yer alıyor. Adres olarak Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, Akasya AVM, Üsküdar/İstanbul şeklinde tanımlanıyor. Konumu, hem ana arterlere hem de toplu taşıma duraklarına yakınlığıyla dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, ister araçla ister toplu taşımayla rahatça ulaşarak keyifli bir gün geçirebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
