Kidzania nerede? Kidzania hangi şehirde, ilde, bölgede?

Çocuklar için tasarlanmış interaktif bir eğitim ve eğlence merkezi olan Kidzania, ailelerin keyifli vakit geçirebileceği popüler adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Çocukların farklı meslekleri deneyimleyerek öğrenmelerine imkan tanıyan bu konsept, hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim sunuyor. Peki Kidzania nerede, hangi şehirde yer alıyor ve hangi bölgede bulunuyor? İstanbul’un hareketli yaşamı içinde konumlanan bu özel alan, hem yerli hem yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde ailelerin tercih ettiği bir lokasyon olan Kidzania, alışveriş, yeme içme ve kültürel etkinliklerle iç içe bir deneyim yaşatıyor. Ziyaretçiler, şehrin farklı noktalarından kolay ulaşım imkanıyla merkeze rahatça gelebiliyor. Konumuyla hem çocuklar hem de aileler için ideal bir gün rotası sunuyor.

KİDZANİA NEREDE?

Kidzania, İstanbul ilinde, Anadolu Yakası’nda yer alan Üsküdar ilçesi sınırlarında bulunuyor. Merkezi, özellikle Akasya Alışveriş Merkezi içerisinde konumlanmış olmasıyla dikkat çekiyor. Şehrin ulaşım ağının kesişim noktalarına yakın olması sayesinde toplu taşıma ya da özel araçla kolayca ulaşılabiliyor. Metro, metrobüs ve otobüs hatlarının kesişim noktalarına yakınlığı, ziyaretçilerin yolculuğunu daha pratik hale getiriyor. Konumu itibarıyla hem İstanbul içinde yaşayanlar hem de şehir dışından gelenler için cazip bir seçenek sunuyor.