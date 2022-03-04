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Haberler Dünya Başkent Kiev'e 50 km uzaklıkta... Borodyanka'daki yıkım havadan böyle görüntülendi! - Güncel Haberler
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Kiev yakınlarında bulunan kentin son hali havadan görüntülendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 50 km mesafedeki Borodyanka'da saldırılar sonrası son durum drone ile havadan görüntülendi.

Başkent Kiev'e 50 km uzaklıkta... Borodyanka'daki yıkım havadan böyle görüntülendi! - Güncel Haberler
Kiev yakınlarındaki kentin son hali havadan görüntülendi
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HABERTURK.COM

Kiev'e 50 km mesafedeki Borodyanka, 2 Mart'ta saldırıya uğrayan ve bombaların hedefindeki bölgelerden biriydi.

Kenttekilerin çoğu bölgeyi terk etse de saldırılar sonucunda hayatını kaybeden sivillerin sayısı tam olarak bilinmiyor.

Kiev ve Lviv gibi büyük ve kritik şehirler Ukrayna'nın kontrolünde olsa da 1 milyona yakın kişi ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.

Batılı uzmanlara göre ise Rusya bu bölgeyi almaya çalışarak psikolojik üstünlük sağlamak istemenin yanı sıra lojistik destek anlamında da öne geçmeye çalışıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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