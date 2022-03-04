Servis aracı devrildi! Bir asker şehit, üç asker yaralı

Kiev yakınlarındaki kentin son hali havadan görüntülendi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kiev'e 50 km mesafedeki Borodyanka, 2 Mart'ta saldırıya uğrayan ve bombaların hedefindeki bölgelerden biriydi.

Kenttekilerin çoğu bölgeyi terk etse de saldırılar sonucunda hayatını kaybeden sivillerin sayısı tam olarak bilinmiyor.

Kiev ve Lviv gibi büyük ve kritik şehirler Ukrayna'nın kontrolünde olsa da 1 milyona yakın kişi ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.

Batılı uzmanlara göre ise Rusya bu bölgeyi almaya çalışarak psikolojik üstünlük sağlamak istemenin yanı sıra lojistik destek anlamında da öne geçmeye çalışıyor.