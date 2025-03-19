Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun evini ziyaret etti

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlunun eşi Dilek, oğlu Selim ve kızı Beren İmamoğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Türkiye adına üzgün olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Olacak şey değil. Bir metropolde belediye başkanlığı yapan, 16 milyona hizmet veren bir belediye başkanı sabahın köründe gözaltına alınmaz. Ekrem Bey, hangi davete icabet etmedi, telefon edersiniz gelir, ifadesine başvurulacaksa." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bir kişinin iradesinin her şeye hakim olduğunu savunarak, "Hakkın, hukukun, adaletin olmadığı yerde, insan hakları da özgür medya da olmaz. Bunu asla ve asla kabul etmiyorum, asla doğru değil." ifadesini kullandı.

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"YAŞADIĞIMIZ TABLO DOĞRU BİR TABLO DEĞİLDİR"

Bütün vatandaşlara çağrı yapmak istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülkede CHP olduğu sürece hiç kimse bir gelecek endişesi taşımasın. Biz 100 yıllık bir partiyiz, sıradan bir parti değiliz, mücadele partisiyiz, savaş ortamında kurulmuş bir partiyiz. Mücadelemizi de bu çerçevede yapacağız, bu çerçevede bir mücadele olmazsa sonuç alamayız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi, adalet ve hukuku getirmek zorundayız. Yaşadığımız tablo doğru bir tablo değildir. Şafak operasyonlarıyla insanlar gözaltına alınmamalı, davet edersiniz, sorarsınız sorularınızı cevabını verirler. Yapılan işlemi asla ve asla doğru bulmadığımı ifade etmek isterim."

Bundan sonraki plana ilişkin görüşleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarla görüşeceğiz. CHP mücadele partisidir. Bir araya gelip, oturup bir strateji belirler o çerçevede hareket ederiz, olması gereken de odur." dedi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.