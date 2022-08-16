CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras'ı evinde ziyaret etti.
ARAS VE AİLESİYLE SOHBET ETTİ
AA'da yer alan habere göre İstanbul'un Kurtköy ilçesinde ikamet eden Aras'ın evine konuk olan Kılıçdaroğlu, sanatçı ve ailesiyle sohbet etti.
BAĞLAMA PERFORMANSINI DİNLEDİ
Kılıçdaroğlu daha sonra Aras'ın bağlama performansını dinledi. Kemal Kılıçdaroğlu, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiği Aras'a Beşiktaş forması hediye etti ve sanat çalışmalarında başarılar diledi.
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