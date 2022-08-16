Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan down sendromlu bağlama sanatçısına ziyaret
ABONE OL

Kılıçdaroğlu'ndan "down"lı sanatçıya ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras'ı ziyaret etti. İstanbul'un Kurtköy ilçesinde ikamet eden Aras'ın evine konuk olan Kılıçdaroğlu, sanatçı ve ailesiyle sohbet etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Aras'ın bağlama performansını dinleyip, Aras'a, Beşiktaş forması hediye etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan down sendromlu bağlama sanatçısına ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan "down"lı sanatçıya ziyaret
0:00 / 0:00
AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras'ı evinde ziyaret etti.

ARAS VE AİLESİYLE SOHBET ETTİ

AA'da yer alan habere göre İstanbul'un Kurtköy ilçesinde ikamet eden Aras'ın evine konuk olan Kılıçdaroğlu, sanatçı ve ailesiyle sohbet etti.

BAĞLAMA PERFORMANSINI DİNLEDİ

Kılıçdaroğlu daha sonra Aras'ın bağlama performansını dinledi. Kemal Kılıçdaroğlu, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiği Aras'a Beşiktaş forması hediye etti ve sanat çalışmalarında başarılar diledi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: "Tendürek tertemiz!"
GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: "Tendürek tertemiz!"
Son dakika: Çöp evde bulunmuştu! En iyi haber geldi!
GÜNDEM Çöp evde bulunmuştu! En iyi haber geldi!
Başvurular başladı mı? Sağlık Bakanlığı işçi/personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak, son gün ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 1356 sürekli personel alımı başvuru ekranı
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları açıklandı!
Son dakika: Naci Görür 2029'a işaret etti! Beklenen İstanbul depremi 7.2 ile 7.6 arasında
GÜNDEM Naci Görür 2029'a işaret etti! Beklenen deprem 7.2 ...
Son dakika haberi: O anlar kamerada! Evin camını açtı! Tetiğe bastı!
GÜNDEM O anlar kamerada! Evin camını açtı! Tetiğe bastı!
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İSKİ açıkladı: 16 Ağustos 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi!
MEB bursluluk sınavı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler?
GÜNDEM MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
Konut satışları sert düştü
GÜNDEM Konut satışları sert düştü
Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama
GÜNDEM Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı
Annesine not bırakan özel güvenlikçi 17 saat sonra bulundu
GÜNDEM Annesine not bırakan genç 17 saat sonra bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.