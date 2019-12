Kılıçdaroğlu'ndan eğitim, hukuk, ekonomi eleştirisi

HABERTURK.COM

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ekonomide Yeni Arayışlar" başlığı altında düzenlenen Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Siyasi partiler yasası 12 Eylül darbesinden sonra siyasetimizi oluşturan temel düşüncüleri darbeciler oluşturdu. Biz buna darbe hukuku diyoruz. Darbe hukukunu içinde barındıran Anayasa başta olmak üzere hepsini ayıklamamız gerekiyor. AB standartlarında bir demokrasiyi getireceksek, darbe hukukunu hukuk sistemimizden arındıracağız" dedi.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden bizim insanımız üçüncü sınıf demokrasiyle yönetiliyor? Bizim insanımız birinci sınıf demokrasiyle yönetilmeyi hak etmiyor mu? Hedefimiz birinci sınıf demokrasiye ulaşmak."

"İNŞAAT NEDEN KUTSANDI?"

"Neden siyasal iktidar 17 yıldır inşaat sektörünü kutsadı?" diyen Kılıçdaroğlu, "Bunu siyasetin finansmanında aramamız gerekiyor. Rant sektörü finanse ediyorsa o zaman siyasal iktidarın iktidarlığını sürdürmesinin yolunu bunu desteklemesinden geçiyor. Bugün geldiğimiz nokta iktidarın çıkmaza geldiğini noktadır" ifadelerini kullandı.

TANK-PALET FABRİKASI

Sakarya'daki tank-palet fabrikasının durumunu eleştiren CHP lideri, "Toplum neden yolsuzluklar karşısında duyarsız hale geldi? Toplum öyle bir noktaya taşındı ki, devlet başkanın yolsuzluklardan pay alması normal karşılanmaya başlandı. Tank-palet fabrikası bunun örneği. 20 milyar dolarlık fabrika 25 yıllığına 5 kuruş alınmadan verildi. Toplumda hangi kesimler duyarlı. Müslümanız diyenler var, yolsuzluk nedir, kula hakkı yemek nedir? Siyasetçi hesap veriyor mu? Siyasetin yozlaşmasında da bu var" diye konuştu.

"İktidar Ar-Ge'ye kaynak ayırmıyor" diyen CHP lideri, "100'ün üzerindeki üniversiteler gerçek üniversite mi? Üniversiteler bilgi üretebiliyor mu? Farklı düşünen akademisyeni üniversiteden atıyorsanız o üniversite nasıl bilgi üretecek? Türkiye'nin en saygın üniversitelerinde öğrenciler eylem yaptığı için orası düşmanlaştırılırsa orası nasıl bilgi üretecek? Bugün bir ekonomik kriz yaşıyorsak bu kayıtsızlığımızdan kaynaklanıyor; iş dünyasının, akademik dünyanın, işçi, çiftçi dünyasının kayıtsızlığından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

HUKUK SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Kılıçdaroğlu, yargı sistemine ilişkin olarak, "Bu ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Benim var dememle olacaksa sorun yok zaten. Ama yok. Herkes her an tutuklanabilir, herkes gözaltına alınabilir, avukatınız bile neden gözaltına alındığınızı öğrenemez. O zaman siz hangi can ve mal güvenliğinden söz edeceksiniz? Bağımsız yargı var mı, yok. Can ve mal güvenliğinin olmadığı bir yerde yeni arayışların rotasını belirlemeye çalışıyoruz. Yarın sabah ne olacağını kimse bilmiyor. Gelecek hedefi yok, planlama yok ki. Eskiden devlet planlama teşkilatı vardı. Bir gelecek hedefi konulurdu" dedi.

EĞİTİM SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Eğitim sistemini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "4+4+4 sistemi geldi. Bu kanun teklifini veren 5 milletvekilinin hiçbirisi eğitimci değil. Bakanlar Kurulu'nda konuşulmadı. İsterdik ki akademik dünyanın daha çok ses çıkarabilsin. Çocuklarını denek olarak kullanan tek ülkeyiz. Bir ülkeyi geri bıraktırmak istiyorsanız, eğitim sistemini bozacaksınız. Yapılan da bu. O dönem ben parlamentodan çıkmasın diye birçok toplantı yaptık ama olmadı. Bugün eğitim sistemimiz tam bir felaket. Hiç kimse eğitim sisteminden memnun değil. Eğitime ayrılan kaynaklar son derece düşük" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET YORUMU

Asgari ücret hakkında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki günlerde asgari ücret belirlenecek. Net 2020 lira. Sendikaların bir araya gelmesi bizim için çok değerli. Ortak bir strateji belirlemeleri açısından. Devlet kendisi açısından enflasyonu 22,58 olarak belirledi. Önümüzdeki süreçte de yüzde 22.58 zam yapacağım diyor. Akıl ve mantık, asgari ücrete de yüzde 22.58 zam yapılması lazım ve refahtan pay verilmesi lazım" dedi.