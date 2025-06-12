Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret
Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Giriş: 12.06.2025 - 16:29 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:29
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve tutuklu bulunan 7 kişiyi daha ziyaret etti.
DHA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu görüşme için saat 12.00’de cezaevine girerken, saat 16.00 sıralarında basın mensuplarına açıklama yapmadan Silivri'den ayrıldı.
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