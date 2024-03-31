Kılıçdaroğlu: Partimize gerekli desteği verdik Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 31.03.2024 - 15:23 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:23 facebook

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