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        Haberler Seçim Kılıçdaroğlu: Partimize gerekli desteği verdik

        Kılıçdaroğlu: Partimize gerekli desteği verdik

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:23 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:23
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        Kılıçdaroğlu: Partimize gerekli desteği verdik
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        Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile oy kullanacağı Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na geldi.

        Okul bahçesinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, "4246" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

        Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Kılıçdaroğlu, kabine geçerek oyunu kullandı.

        "PARTİMİZE GEREKLİ DESTEĞİMİZİ VERDİK"

        Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

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