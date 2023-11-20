Kılıçdaroğlu: Partimizi kimsenin yıpratmasına izin vermem

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'daki 38'inci Olağan Kurultay'dan sonra sosyal medya ve basında yer alan bazı iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Partimize yönelik iftiralar üzerine' notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi ailem kurultayımızdan sonraki süreç üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Gerek sosyal medya, gerekse televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum. Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem."

Partimize yönelik iftiralar üzerine… pic.twitter.com/p6q9b5mcPJ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 20, 2023