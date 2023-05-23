Kılıçdaroğlu ve Özdağ yarın ortak açıklama yapacak

Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor!

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalmasının ardından siyasette görüşme trafiği yoğunlaştı.

Zafer Partisi, Genel Başkan Özdağ ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 11'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ortak bir açıklama yapacağını duyurdu.

Paylaşılan açıklama şöyle:

"Değerli Basın Mensupları,

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarın (24 Mayıs) saat 11.00’da Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ortak basın açıklaması yapacaklardır."

GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalmasının ardından ilk turda yüzde 5,21 alan Zafer Partisi'nin içinde olduğu ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamıştı. Özdağ ise, "Oğan'ın kendi politik tercihidir. Partimizi bağlamaz" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs Cuma günü, desteğini istediği Zafer Partisi lideri Özdağ'ı ziyaret etmesinin ardından iki lider dün CHP Genel Merkezi'nde yeniden bir ikili görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özdağ, olumlu bir süreç işlediğini ve Kılıçdaroğlu'na bir mutabakat metni sunduklarını, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı paydaşlarıyla konuştuktan sonra olumlu bir dönüş yapacağına inandığını belirtmişti.

Bugün saat 11'de yeniden basın açıklaması yapan Özdağ, sürecin olumlu ilerlemeye devam ettiğini, Kılıçdaroğlu ile bugün tekrar görüşeceğini açıklamıştı.