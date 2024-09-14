Kilis'te husumetliler arasında silahlı kavga: 3 yaralı
KİLİS'te husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
KİLİS'te husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Bilali Habeş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla H.S., M.A.C. ile M.U., yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.